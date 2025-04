Motor Lublin - Cracovia to drugie sobotnie starcie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pasy sięgnęły po komplet punktów.

Kacper Pacocha / PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Cracovia

Motor – Cracovia: drugi faul Sampera zadecydował o losach meczu?

Na pierwsze emocje kibice zgormadzeni w Lublinie musieli poczekać aż do 29. minuty. Ale to nie Motor zadbał o swoich fanów, którzy wykupili wszystkie bilety dostępne w sprzedaży. Cracovia wypracowała sobie okazję na gola, jednak Gasper Tratnik popisał się udaną paradą po strzale Filipa Rózgi. W premierowej odsłonie tego starcia sędzia Damian Kos pokazał dwie kartki – jedną obejrzał Sergi Samper, drugą Virgil Ghita.

Zaledwie trzy minuty po wznowieniu rywalizacji Samper popełnił kompletnie niepotrzebny faul. Hiszpan został napomniany po raz drugi i musiał zejść z boiska, tym samym osłabiając swój zespół. Pasy chciały szybko wykorzystać grę w przewadze, ale dwie próby Rózgi nie zakończyły się wbiciem piłki do siatki. To, co nie udało się nastolatkowi, udało się 22-letniemu Mauro Perkoviciowi. Chorwat w 68. minucie uprzedził Tratnika i strzałem głową dał prowadzenie ekipie z Krakowa. Asystę zanotował Ajdin Hasić.

Cracovia wykorzystuje grę w przewadze! Mauro Perkovic daje prowadzenie gościom ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/moNTMDDADD — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 26, 2025

W doliczonym czasie gry Otar Kakabadze obejrzał drugą żółtą kartkę i został wyrzucony na trybuny. Mimo tego Cracovia utrzymała korzystny wynik i powiększyła swój dorobek do 45 punktów. Podopieczni Dawida Kroczka o dwa oczka wyprzedzili Motor i awansowali na 6. lokatę. Lublinianie spadli na 7. miejsce.

Motor Lublin – Cracovia 0:1 (0:0)

Perković 68′