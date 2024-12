Mioduski zabrał głos ws. przyszłości Feio. Wymowne słowa

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski i Goncalo Feio

Feio bez gwarancji przedłużenia kontraktu z Legią Warszawa

Legia Warszawa ma za sobą udaną rundę jesienną, gdzie rywalizowała na trzech różnych frontach. Wojskowi oprócz gry w Ekstraklasie i Pucharze Polski z powodzeniem radzą sobie w europejskich pucharach. W fazie ligowej Ligi Konferencji podopieczni Goncalo Feio zajęli 7. miejsce, dzięki czemu wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału. Zaś w rozgrywkach ligowych plasują się na 4. miejscu.

Dobra postawa w pierwszej części sezonu nie wpłynęła jednak na decyzję o przedłużeniu kontraktu z Goncalo Feio. Portugalczyk ma ważną umowę tylko do końca czerwca przyszłego roku. Dariusz Mioduski w rozmowie z Radiem Zet zdradził, że na chwilę obecną nie ma żadnych rozmów ws. nowego kontraktu. Ponadto prezes stołecznego klubu zaznaczył, że celem Legii jest zdobycie mistrzostwa i pucharu Polski.

– Czy rozpoczęliśmy rozmowy z trenerem Feio o przedłużeniu kontraktu? Z tego co wiem, to nie. Mamy ważną umowę i cele do zrealizowania. Co będzie kluczowe? Na końcu najważniejszy jest klub. Nie ma więc miejsca na własne ego, czy to ego trenera, dyrektora sportowego, czy nawet moje. Zawsze będziemy się kierować najlepszym interesem klubu – powiedział Dariusz Mioduski, cytowany przez portal Legia.net.

– Co wiosną uznam za sukces, a co za porażkę? Celem numer jeden jest mistrzostwo Polski, to jest niezmienne. W tym roku Puchar Polski to też coś, o co powinniśmy powalczyć. Chcemy też jak najdalej zajść w Europie, tutaj nie trzeba nikogo motywować – dodał prezes Legii Warszawa.

Legia do gry wróci dopiero w lutym 2025 roku. Pierwszym rywalem Wojskowych będzie Korona Kielce. Z kolei w fazie pucharowej Ligi Konferencji podopieczni Goncalo Feio poznają przeciwnika podczas losowania, które odbędzie się w lutym. Wśród potencjalnych drużyn, z którymi może zagrać Legia, znajduje się Jagiellonia Białystok, Backa Topola, Shamrock Rovers i Molde.