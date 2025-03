Legia Warszawa tej zimy wypożyczyła Migouela Alfarelę do Grecji. W zespole Kallithea radzi sobie bardzo dobrze, a tamtejsze sporttime.gr sugeruje, że nie chce wracać do Polski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Alfarela nie chce wracać do Legii?

Migouel Alfarela w lipcu 2024 roku trafił do Legii Warszawa z SC Bastii za kwotę miliona euro. W stolicy wiele po nim oczekiwano, lecz okazał się potężnym rozczarowaniem. Goncalo Feio nie obdarzył go odpowiednim zaufaniem i rzadko na niego stawiał. Jesienią zaliczył 22 występy, ale tylko kilka razy miał okazję grać od pierwszej minuty. Przełożyło się to na mizerny dorobek w postaci zaledwie bramki oraz dwóch asyst. Podczas zimowego okienka stołeczny klub planował poważnie wzmocnić ofensywę, więc Alfarela został wypożyczony do Grecji. Trafił do zespołu Kallithea, któremu miał pomóc w walce o utrzymanie w elicie.

Na wypożyczeniu Alfarela wyraźnie odżył. W siedmiu meczach strzelił dwie bramki, szybko zapewniając sobie miejsce w wyjściowym składzie. Oczywiście to dobra wiadomość dla Legii, która nie skreśliła go definitywnie. Jego dalsza gra w Warszawie pozostaje jednak pod znakiem zapytania.

27-latek w Grecji czuje się bardzo dobrze. Tamtejsze media sugerują wręcz, że nie chce wracać do Legii, a większą radość sprawia mu gra dla Kallithei. Problemem może być kwestia wykupu, bowiem kwota ma wynosić około dwa miliony euro. Grecki klub najpierw musiałby kogoś sprzedać, a dopiero później rozważyłby definitywny transfer Francuza.

Zimą Legia sprowadziła ze Stali Mielec Ilię Szkuryna. Po sezonie zamierza wprowadzić kolejne zmiany kadrowe w ofensywie. Niewykluczone, że sprzedaż Alfareli będzie dla niej dobrym rozwiązaniem.