PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kikolski

Oficjalnie: Maciej Kikolski na dłużej w Legii Warszawa

Miniony sezon nie zakończył się po myśli Legii Warszawa. Stołeczny klub bowiem zajął dopiero trzecią lokatę w rozgrywkach Ekstraklasy. „Wojskowi” zatem rozpoczęli już budowę składu, aby w przyszłej kampanii wrócić na tron polskiej ligi. Już wiemy, że do zespołu Goncalo Feio w letnim okienku transferowym trafili m.in. Jean-Pierre Nsame czy Kacper Chodyna.

Legia Warszawa w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazała kibicom wiadomość. Otóż klub doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy z Maciejem Kikolskim. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał z klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

– Kontrakt podpisany z Legią to dowód, że klub wiąże ze mną swoje plany i dotychczasowa przygoda przy Łazienkowskiej to nie koniec moich możliwości, tylko ich część. Cieszę się i jestem dumny, że otrzymałem takie zaufanie, ale to też powód, żeby coraz ciężej pracować. Dla każdego chłopaka z Warszawy gra w Legii to marzenie – powiedział 20-latek.

Maciej Kikolski w minionym sezonie GKS-u Tychy. Młody golkiper rozegrał 34 spotkania na zapleczu Ekstraklasy. W tym czasie udało mu się aż 12-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola. Wciąż nie wiadomo, czy 20-latek zostanie na kolejną kampanię w Legii Warszawa, bowiem zawodnikiem przejawia zainteresowanie Radomiak Radom.

