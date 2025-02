Podolski kupi Górnika Zabrze?! Piłkarz zdecydował

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski złożył ofertę kupna Górnika Zabrze

Górnik Zabrze jest w dość trudniej sytuacji jeśli chodzi o kwestie organizacyjne oraz finansowe. Miasto, czyli obecny właściciel Trójkolorowych od jakiegoś czasu szuka nowego udziałowca, który zainwestuje w drużynę i na nowo odbuduje całą strukturę klubu. Właściwie mowa o przejęciu Górnika z rąk miasta przez inny podmiot.

Ostatnio informacje w sprawie rozmów toczonych na temat przejęcia Górnika Zabrze podawał Piotr Koźmiński na naszych łamach, przekazując sensacyjne wieści, że zainteresowany zakupem klubu jest Lukas Podolski. Teraz sam zainteresowany potwierdził te doniesienia na kanale Goal.pl w programie “Nasz News”.

– Do piątku był czas na złożenie oferty na zakup Górnika i ja tę ofertę złożyłem. Teraz moja propozycja jest na biurku władz miasta i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło – powiedział Podolski w programie “Nasz News”.

– Kto śledzi sytuację Górnika ten wie, że jeszcze za starej władzy w mieście była decyzja o chęci sprzedaży klub, były różne rozmowy, oferty, a na koniec do niczego nie doszło. Dlatego złożyłem ofertę, bo nie można pozwolić, żeby byle kto kupił Górnika, to nie jest zabawa. Nie chodzi tylko o to, żeby wyłożyć kasę, dla mnie najważniejszy jest zespół, pracownicy, wszyscy w klubie, którzy mają klub w sercu, a nie zabawa w Football Managera – dodał.

