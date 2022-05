fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kosta Runjaić zostanie trenerem Legii Warszawa. Prezentacja nowego opiekuna ma odbyć się w niedzielę o godzinie 14:00. Informację na temat nowego szkoleniowca Wojskowych wyciągnął od dyrektora sportowego klubu z Łazienkowskiej dziennikarz Bartek Ignacik.

Legia Warszawa już od niedzieli zaczyna misję sezon 2022/2023

O godzinie 14:00 odbędzie się specjalna konferencja prasowa związana z ogłoszeniem nowego trenera

Z rozmowy Bartka Iganicka z Canal+ Sport z dyrektorem sportowym Wojskowych wynika, że będzie to Kosta Runjaić

Runjaić ma przywrócić Legię na szczyt

Legia Warszawa nie zachwyciła w trakcie sezonu 2021/2022. Drużyna z Łazienkowskie kończy ligowe zmagania zdecydowanie na pozycji niższej, niż oczekiwano. Skutkuje to tym, że Wojskowi nie zagrają w europejskich pucharach. To wiąże się z wieloma zmianami.

Z klubem z Warszawy pożegna się między innymi Artur Boruc. Dyrektor sportowy Legii – Jacek Zieliński dał do zrozumienia, że klub ma w planach godne pożegnanie byłego reprezentanta Polski.

– Artur Boruc zasłużył na coś więcej niż pożegnanie na koniec sezonu. Sam zainteresowany został w to wtajemniczony. Myślimy o tym. Nie będzie to niespodzianką, ale na pewno będzie to godne, biorąc pod uwagę jego legendę – rzekł przedstawiciel stołecznego klubu w rozmowie z Canal+ Sport.

Legię w trakcie letniego okna transferowego opuści wielu zawodników. Jacek Zieliński ujawnił, że może być to mniej więcej 10 piłkarzy. – Zmiany będą konieczne, bo pięciu zawodnikom kończy się kontrakt. 5-6 sześciu zawodników nie jest zdecydowanych do kontynuowania współpracy albo my nie jesteśmy do końca do nich przekonani. Te decyzje będą zapadały w najbliższym czasie. Na pewno chcemy kilka dobrych ruchów zrobić. Zobaczymy, z jakim skutkiem – rzekł dyrektor sportowy ustępującego mistrza Polski.

W niedzielę poznamy nowego trenera Legii. Będzie nim Kosta Runjaić, co wręcz wyrwał z ust Jacka Zielińskiego dziennikarz Bartek Igancik. – Nie tyle będą podpisywane dokumenty z nowym trenerem, ile po prostu odbędzie się prezentacja nowego szkoleniowca. Wszystko zostało już podpisane. Zaprezentujemy tylko pierwszego trenera. Chociaż mamy już skompletowany sztab. Wakat mamy tylko w kontekście jednego stanowiska, na które mamy dwóch kandydatów. Dyskutujemy, kto będzie lepszy. Czy trenerem będzie Kosta Runjaić? To chyba nie jest już żadną tajemnicą. Przekonamy się jutro o 14:00 – zakończył przedstawiciel stołecznego klubu.

Czytaj więcej: Prezes Wisły Kraków przerwał milczenie i nie wykluczył zmian w zarządzie klubu