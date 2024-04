- Identyfikujemy Goncalo Feio jako jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce - zaznaczył Jacek Zieliński w klubowych mediach. Portugalczyk związał się z klubem do końca sezonu 2024/25.

Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Goncalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa

Portugalczyk do marca prowadził pierwszoligowy Motor Lublin

34-latek podpisał kontrakt przy Łazienkowskiej do połowy 2025 roku

Jacek Zieliński o zatrudnieniu Goncalo Feio

Legia Warszawa we wtorek zwolniła Kostę Runjaicia, a jego miejsce zajął Goncalo Feio. 34-latek w przeszłości był analitykiem i trenerem w Akademii Piłkarskiej w zespole Wojskowych. W zeszłym sezonie awansował z Motorem Lublin do Fortuna 1 Ligi. Klub ze stolicy poinformował, że Feio podpisał umowę do końca sezonu 2024/25.

– Identyfikujemy Goncalo Feio jako jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce, który ma odpowiednie umiejętności, ambicję, wiedzę i talent do prowadzenia zespołów mających wysokie aspiracje. Bardzo nam zależy ma poprawie obecnego miejsca w tabeli oraz stałym rozwoju drużyny i zawodników – podkreślił Jacek Zieliński.

– Jest silnie nastawiony na rozwój i chce rozwijać środowisko, w jakim pracuje. Liczę, że jego cechy i idea gry pozwolą zespołowi uwolnić jego potencjał i tchnąć nową energię. Błyskawicznie przystępujemy do pracy i przygotowań do najbliższego meczu – zakończył dyrektor sportowy.