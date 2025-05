fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski nie chce odchodzić z Legii

Jan Ziółkowski na przestrzeni ostatnich miesięcy wyrósł na dość ważnego zawodnika w składzie Legii Warszawa. 19-letni stoper uchodzi za jeden z największych talentów w Polsce, dlatego w mediach nie brakowało spekulacji na temat jego przyszłości i zagranicznego transferu. Po zdobyciu Pucharu Polski głos zabrał sam zainteresowany, który ujawnił swoje zamiary.

Młodzieżowy reprezentant Polski przyznał, że nie myśli o odejściu z Legii Warszawa. Chce być w pełni gotowy na zagraniczny transfer, a na dzisiaj tak nie jest. Widzi się w kolejnym sezonie w ekipie Wojskowych. Oczywiście ostatnie zdanie będzie należeć do klubu, który może otrzymać za niego atrakcyjne oferty.

Zobacz również: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

– Czy jestem przekonany, że zostanę w Legii? Pewne w życiu są tylko śmierć i podatki. Nic nie wiadomo. Świetnie się tu czuję. Bardzo cenię trenera, który tu jest i mam nadzieję, że zostanie na przyszły sezon – razem ze mną. Nigdy nie ustawiam planu, zobaczymy, co się będzie działo. Na dziś moja głowa jest w 100 proc w Legii. Chcę być maksymalnie gotowy na transfer zagraniczny. Jak nie, to może zamiast 400. meczów Artura Jędrzejczyka będzie Ziółek z 500 spotkaniami – przekonuje utalentowany defensor.

Ziółkowski jest związany z Legia umową do 2026 roku, ale jej przedłużenie to w zasadzie formalność. W tym sezonie młody zawodnik wystąpił w 25 spotkaniach i dwukrotnie trafił do siatki.