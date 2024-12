Problemy Legii! Dwóch ważnych graczy wypada do końca roku

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Poważne problemy Legii w końcówce roku

Legia Warszawa na zakończenie roku w rozgrywkach PKO Ekstraklasy pewnie pokonała w wyjazdowym starciu zespół Zagłębia Lubin aż 3:0. Wszystkie gole dla zespołu Goncalo Feio padły w pierwszej odsłonie gry, a zdobywali je: Sergio Barcia, Bartosz Kapustka oraz Ryoya Morishita. Tym samym stołeczny zespół będzie zimował na czwartej pozycji w lidze ze stratą sześciu punktów do pierwszego Lecha Poznań.

WIDEO: Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku

Niemniej zwycięstwo na Dolnym Śląsku został opłacone kontuzją Rafała Augustyniaka. Pomocnik Legii mecz ten rozpoczął w pierwszym składzie, ale w przerwie meczu musiał opuścić plac gry. Jak przekazał na konferencji prasowej trener Goncalo Feio, 31-latek udał się do szpitala, gdzie przejdzie operację złamanego nadgarstka. Jego występ w tym roku nie będzie już jednak możliwy.

– Jestem po rozmowie telefonicznej z nim. W przerwie mówił mi, że jest źle, a jak on mówi, że jest źle, to znaczy że naprawdę jest źle. Ma złamanie w okolicy nadgarstka, konieczne będzie leczenie operacyjne – powiedział szkoleniowiec cytowany przez portal “Legia.net”.

Na tej samej konferencji prasowej, trener Legii dodał, że do końca tego roku z gry wypada także Ruben Vinagre, który urazu nabawił się z kolei podczas pucharowego meczu z ŁKS-em Łódź.

– Vinagre doznał poważnej kontuzji górnej części stawu skokowego i potrzebuje sześciu tygodni, by to wyleczyć. Każda zmiana kierunku wiązała się z problemem, a gdyby to pogorszyć, potrzebna by była operacja i 3 – 4 miesiące przerwy – dodał Feio cytowany przez “Legia.net”.

