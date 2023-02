PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia Warszawa i Bartosz Kapustka doszli do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Piłkarz przedłużył wygasającą w czerwcu umowę.

W Ekstraklasie trwa zimowe okno transferowe. Nie jest ono jednak ekscytujące. Dotychczas nie byliśmy świadkami wielu interesujących ruchów. Kluby nie mają wystarczająco pieniędzy na wzmocnienia, które mają nadejść dopiero latem. Stąd też fanom naszej ligi pozostaje cieszyć się tym, że czołowe kluby zatrzymują swoje gwiazdy. Raków przedłużył kontrakt Iviego Lopeza. W Lechu na dłużej został zaś Mikael Ishak

Legia poinformowała, że na dłużej w Warszawie zostaje Bartosz Kapustka. 26-latek miał kontrakt ważny tylko do końca tego sezonu. Teraz jego umowa została przedłużona o trzy lata. Piłkarz skomentował swoją decyzję o dalszym reprezentowaniu stołecznego klubu. – Bardzo dobrze czuję się w Legii i cieszę się, że zostaję w niej na dłużej. Najważniejsze okazało się zaufanie obu stron. Czuję w sobie pewien niedosyt. Mam jeszcze z Legią dużo do osiągnięcia i dużo do wygrania – komentuje Kapustka.

Nową umowę Kapustki skomentował również dyrektor sportowy Legii. – Trzyletni kontrakt jest wyrazem naszego zaufania do umiejętności i jakości piłkarskiej Bartka. Po przezwyciężeniu problemów widzimy go z nową energią. Bartek w jeszcze większym stopniu może być piłkarzem, który decyduje o obliczu Legii i Ekstraklasy – mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Kapustka barwy Legii reprezentuje od lata 2020 roku.

