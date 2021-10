Mahir Emreli we wtorek miał pozytywny wynik testu na COVID-19, co sprawiło, że pod znakiem zapytania stanął występ Azera w szlagierze PKO Ekstraklasy przeciwko Lechowi Poznań. Legia Warszawa opublikowała nowy komunikat w sprawie stanu zdrowia zawodnika.

Mahir Emreli będzie mógł zagrać w niedzielnym spotkaniu z Lechem Poznań

Nową wiadomość na temat stanu zdrowia zawodnika opublikowali mistrzowie Polski

Reprezentant Azerbejdżanu wrócił juz do Warszawy ze zgrupowania drużyny narodowej

Emreli może zagrać z Lechem

Mahir Emreli będzie mógł wystąpić w niedzielnym spotkaniu w ramach 11. kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko liderowi rozgrywek. Z komunikatu aktualnych mistrzów Polski wynika, że reprezentant Azerbejdżanu przeszedł dodatkowo dwa testy na koronawirusa, które dały wynik negatywny.

15-krotni mistrzowie Polski zaznaczyli w oświadczeniu, że Emreli jest zaszczepiony. Jednocześnie reprezentant Azerbejdżanu nie miał żadnych objawów związanych z chorobą.

“12 października Mahir Emreli przeszedł kolejny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zawodnik otrzymał drugi wynik negatywny. 13 października, po powrocie do Warszawy, Mahir Emreli przeszedł następny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który również dał wynik negatywny. Przez cały ten czas zawodnik nie wykazywał żadnych objawów. W związku z tym piłkarz dołączy do treningów z zespołem i będzie do dyspozycji trenera w meczu PKO Bank Polski Ekstraklasy z Lechem Poznań” – brzmi komunikat stołecznego klubu.

W trakcie trwającej kampanii Emreli wystąpił łącznie w 19 spotkaniach./ Zaliczył w nich dziesięć goli, ponadto na jego koncie jest też jedna asysta.

Spotkanie Legia – Lech odbędzie się w najbliższą niedzielę, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 17:30.

