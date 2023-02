PressFocus Na zdjęciu: Legia - Cracovia

Mecz Legia – Cracovia był ostatnim niedzielnym spotkaniem w 20. kolejce Ekstraklasy. Na stadionie w Warszawie zobaczyliśmy aż cztery gole (2:2).

W Warszawie goli dziś nie brakowało

Legia zremisowała z Cracovią 2:2

Większość bramek padła w końcówce spotkania

Legia dwukrotnie podniosła się z kolan

Niedzielne zmagania w 20. kolejce Ekstraklasy kończył mecz na stadionie w Warszawie. Legia podchodziła do niego po dwóch kolejnych zwycięstwach odniesionych w 2023 roku. Tym razem na jej drodze stanęła Cracovia. Krakowianie w przypadku wygranej mogli awansować z siódmego na piąte miejsce. Z kolei Legia mogła zmniejszyć stratę do prowadzącego Rakowa z ośmiu do pięciu oczek.

Legia nie rozpoczęła niedzielnej potyczki dobrze. Od dziewiątej minuty na tablicy wskazującej wynik meczu, widniał rezultat 0:1. Golkiper Cracovii posłał długie podanie na połowę rywala, gdzie poważny błąd popełnił Filip Mladenovic. Serb wykonał zbyt krótkie podanie do Kacpra Tobiasza, z czego skorzystał Michał Rakoczy. Posłał on precyzyjny strzał w kierunku dalszego słupka. Do przerwy nie zobaczyliśmy już więcej goli.

.@MKSCracoviaSSA NA PROWADZENIU! ⚪ 🔴 Fatalny błąd Mladenovicia wykorzystał Rakoczy! 🎯



📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/oyxKSlgvJ5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 12, 2023

Po zmianie stron Legia zmarnowała doskonałą sytuację na doprowadzenie do remisu. Josue podszedł do rzutu karnego, ale uderzył tak, że jego strzał w środek bramki obronił Niemczycki. Golkiper Cracovii skapitulował dopiero w 80. minucie. Bartosz Slisz dośrodkował w pole karne, a tam odnalazł się Maik Nawrocki, który zachował się jak rasowy napastnik i dał Legii remis. Warszawianie stracili go dwie minuty później. Najpierw interweniował Tobiasz, a później jego kolega z zespołu. Zagrożenie nie zostało jednak oddalone i Jakub Jugas trafił do siatki po uderzeniu z powietrza. W 87. minucie znów padł gol. Tym razem dla gospodarzy. Remis 2:2 zapewnił im Tomas Pekhart, który skorzystał z tego, że Niemczycki odbił futbolówkę pod jego nogi. Trafienie Czecha oznaczał podział punktów w Warszawie. Legia jest teraz wiceliderem tabeli, z siedmioma punktami mniej, niż Raków.