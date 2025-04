Lech, Raków, Legia – superkomputer wyliczył, jak polskie kluby wypadłyby w Superlidze Wschodniej

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen, Goncalo Feio i Marek Papszun

Lech, Raków i Legia w Superlidze Wschodniej? Superkomputer obliczył, jak wyglądałaby tabela

Superkomputer BETSiE sprawdził, czy czołowe polskie kluby dałyby sobie radę w codziennej rywalizacji z najlepszymi klubami z Ukrainy, Czech i Słowacji. Takie rozgrywki ligowe mogłyby zostać nazwane europejską Superligą Wschodnią.

W lidze miałoby się znaleźć po pięć drużyn z wymienionych krajów, a więc stawka liczyłaby łącznie 20 zespołów. Superkomputer BETSiE bierze pod uwagę wiele czynników, które umożliwiają przeprowadzenie wiarygodnej symulacji. Do najważniejszych wskaźników należą: oczekiwana liczba goli (xG), wartość rynkowa drużyn i poszczególnych graczy (dane z Transfermarkt) oraz pozycja w rankingu Elo – ten element jest kluczowy, aby umieścić kluby z różnych krajów w jednych rozgrywkach.

Przeprowadzona symulacja udowadnia, że polskim klubom jeszcze sporo brakuje do czołowych drużyn z Czech i Ukrainy. Natomiast dużo lepiej wypadają zespoły z Ekstraklasy w porównaniu ze słowackimi ekipami.

Prognozowana tabela europejskiej Superligi Wschodniej

Kraj Klub Punkty Ukraina Szachtar Donieck 81.3 Czechy Slavia Praga 80.5 Ukraina Dynamo Kijów 75.9 Czechy Sparta Praga 75.1 Czechy Viktoria Pilzno 69.4 Polska Lech Poznań 61.5 Polska Raków Częstochowa 57.7 Słowacja Slovan Bratysława 57.6 Polska Legia Warszawa 56.9 Polska Jagiellonia 55.8 Ukraina ZhytoMyr 51.1 Czechy Banik Ostrawa 49.6 Ukraina Karpaty Lwów 45.6 Ukraina FC Ołeksandrija 42.7 Polska Pogoń Szczecin 42.2 Słowacja Dunajska Streda 39.4 Słowacja MSK Żylina 38.9 Czechy Jablonec 31.0 Słowacja Spartak Trnawa 28.4 Słowacja FC Koszyce 18.0

Według BETSiE najlepiej zaprezentowałby się Lech Poznań, który zająłby szóste miejsce w tabeli. Tuż za Lechitami uplasowałby się Raków Częstochowa. Z kolei Legia i Jagiellonia zajęłyby kolejno dziewiąte i dziesiąte miejsce. Zdecydowanie najsłabiej wypadłaby Pogoń Szczecin, zajmując odległą 15. pozycję.

Strata Lecha Poznań do zwycięskiego Szachtara Donieck i drugiej Slavii Praga wyniosłaby blisko 20 punktów, co pokazuje kolosalną różnicę między tymi ekipami. Niemniej jednak są pewne pozytywy, bo Polska to jedyny kraj w stawce, który w prognozowanej tabeli posiada cztery drużyny w pierwszej dziesiątce.