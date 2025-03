Lech Poznań poważnie osłabiony. Zawodnik doznał kontuzji na treningu

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Gisli Thordarson nabawił się urazu

Lech Poznań jest na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy, ale przewaga nad drugim Rakowem Częstochowa wynosi raptem jeden punkt. Po przekonującej wygranej z Pogonią Szczecin (3:0), piłkarze Nielsa Frederiksena w sobotę podejmą Stal Mielec w ramach 24. kolejki. Lider przystąpi do tego starcia poważnie osłabiony.

Trener Kolejorza na konferencji prasowej przyznał, że w najbliższym spotkaniu nie wystąpią Filip Dagerstal oraz Gisli Thordarson. O poważnej kontuzji szwedzkiego obrońcy informowano już wcześniej. 28-latek przeszedł operację stawu skokowego i wypadł na pół roku.

Zobacz również: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie (WIDEO)

W piątek okazało się, że urazu barku podczas treningu doznał Thordarson. – W poniedziałek miało miejsce przykre zdarzenie. W rywalizacji z jednym z kolegów Gisli doznał kontuzji. Nie wiemy na ten moment, jak poważna jest sytuacja – stwierdził Frederiksen, cytowany w “Głosie Wielkopolskim”.

Przypomnijmy, że młodzieżowy reprezentant Islandii dołączył do Lecha w styczniu tego roku z Vikingura. Do tej pory rozegrał w barwach poznańskiego klubu pięć meczów. 20-latek jest związany umową z Kolejorzem do 30 czerwca 2029 roku.