Lech Poznań w kolejnym sezonie może liczyć na bramkarza Bartosza Mrozka, który w tej kampanii broni barw Stali Mielec na zasadzie wypożyczenia. Zawodnik w rozmowie z Meczykami zapowiedział, że wraca do ekipy z Bułgarskiej.

fot. Imago / Paweł Piotrowski / 400mm.pl Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Lech Poznań w nowym sezonie będzie mógł liczyć na nowego/starego bramkarza

Bartosz Mrozek w rozmowie z Meczyki.pl przekazał, że wróci latem do ustępującego mistrza Polski

Zawodnik aktualnie na zasadzie wypożyczenia broni barw Stali Mielec

“Znam swoją wartość”

Lech Poznań cały czas walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem już jest jasne, że w kolejnym sezonie w ekipie Johna van den Broma występować będzie Bartosz Mrozek, o czym bramkarz powiedział w rozmowie z Dawidem Dobraszem z Meczyki.pl. – Z moich informacji to tak, wracam do Lecha – oznajmił Mrozek.

– Wiadomo, jaki sezon ma za sobą Filip. Pokazał swoją wartość i jakość w europejskich pucharach oraz w lidze. Oglądam mecze Lecha, byłem w Krakowie na meczu z Cracovią. Dlatego doceniam Filipa, bo rozgrywa bardzo dobry sezon. To będzie… ciekawa rywalizacja. Czuję się gotowy. Znam swoją wartość i wiem też, z jakiej pozycji przychodzę z powrotem do Lecha – uzupełnił 23-latek.

– Zauważyłem u siebie większy spokój w graniu. Ale to też przychodzi z doświadczeniem, kolejnymi meczami. Rodzi się też panowanie nad emocjami. Poprawiłem nieco grę nogami, ale na to miał wpływ styl grania trenera Majewskiego, bo pozwalało to mieć więcej swobody w rozegraniu – mówił Mrozek.

