Lech Poznań chce wykorzystać wpadkę Rakowa. Na przeszkodzie Cracovia

Lech Poznań - Cracovia to mecz 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w w drugi dzień świąt wielkanocnych (21 kwietnia) o godzinie 20:15. Kolejorza chce przybliżyć się do lidera Rakowa Częstochowa.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Rozpędzony Lech

W ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Lech Poznań zmierzy się z Cracovią. Spotkanie odbędzie się w Wielkanocny Poniedziałek o godzinie 20:15. Kolejorz ma szansę wykorzystać potknięcie Rakowa Częstochowa, który w Wielką Sobotę przegrał z Pogonią Szczecin (0:1). Dzięki temu podopieczni Nielsa Frederiksena mogą zrównać się punktami z liderem tabeli. Po dwóch wcześniejszych porażkach Lechici złapali wiatr w żagle i kwiecień rozpoczęli od dwóch zwycięstw z rzędu. Teraz chcą podtrzymać dobrą passę i sięgnąć po komplet punktów w starciu z krakowską drużyną.

Zespół Pasów wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu ligowych spotkań. Mimo to drużyna Dawida Kroczka wciąż zajmuje wysokie, 7. miejsce w tabeli, choć do podium traci już aż 13 punktów. Martwić może defensywa – w każdym z ostatnich pięciu meczów Cracovia traciła co najmniej jednego gola. Teraz krakowianie będą chcieli zmazać plamę po bolesnej porażce ze Śląskiem Wrocław (2:4) przed własną publicznością.

Kolejorz odnalazł rytm

Lechici w poprzedniej serii gier ograli Motor (2:1) w Lublinie. Do przerwy prowadzili 2:0 na stadionie beniaminka po golach Patrika Walemarka i Mikaela Ishaka. Na początku tego miesiąca Kolejorz odniósł zwycięstwo nad Koroną Kielce (2:0). Korzysta passa zespołu przyszła po tym, jak wcześniej poznaniacy przegrali ze Śląskiem Wrocław (1:3) i Jagiellonią Białystok (1:2).

Cracovia przeżywa trudniejszy okres w Ekstraklasie. Drużyna Dawida Kroczka ostatnio musiała uznać wyższość Śląska Wrocław, przegrywając (2:4( przy Kałuży. Wcześniej Pasy zremisowały ze Stalą Mielec (1:1), a jedynym jaśniejszym punktem w tej serii było zwycięstwo nad Puszczą Niepołomice (3:1) pod koniec marca. Rozczarowująca była również wysoka porażka z Pogonią Szczecin (2:5).

Mecze drużyny Lech Poznań Motor Lublin 1 Lech Poznań 2 Lech Poznań 2 Korona Kielce 0 Śląsk Wrocław 3 Lech Poznań 1 Jagiellonia Białystok 2 Lech Poznań 1 Lech Poznań 3 Stal Mielec 1 Mecze drużyny Cracovia Cracovia 2 Śląsk Wrocław 4 Stal Mielec 1 Cracovia 1 Cracovia 3 Puszcza Niepołomice 1 Pogoń Szczecin 5 Cracovia 2 Cracovia 1 Radomiak 2

Cracovia bez wygranej w Poznaniu od 2019 roku

Jesienią Lech Poznań pokonał Cracovię 2:0, a na listę strzelców wpisali się Ishak i Walemark. W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach tych drużyn aż trzykrotnie padał remis, a Kolejorz dwukrotnie wychodził zwycięsko. Warto odnotować, że Cracovia po raz ostatni wygrała w stolicy Wielkopolski w 2019 roku, kiedy to pokonała Lecha (2:1).

Lech Poznań – Cracovia: przewidywane składy

Lech Poznań – Cracovia: przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Cracovia Dawid Kroczek Lech Poznań Niels Frederiksen 4-4-1-1 Przewidywany skład 41 Mrożek 29 Carstensen 18 Salamon 16 Milic 15 Gurgul 10 Walemark 24 Jagiełło 43 Kozubal 8 Gholizadeh 11 Håkans 9 Ishak 14 Hasic 9 Källman 7 Buren 18 Rozga 11 Maigaard 6 Al-Ammari 25 Kakabadze 24 Jugas 4 Henriksson 5 Ghita 13 Madejski Przewidywany skład 3-4-3 Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 2 Joel Pereira 3 Alex Douglas 7 Afonso Sousa 19 Bryan Fiabema 21 Dino Hotic 22 Radosław Murawski 35 Filip Bednarek 55 Maksymilian Pingot 56 Kornel Lisman 77 Mario Gonzalez 90 Wojciech Mońka 3 Andreas Skovgaard 10 Martin Minchev 16 Bartosz Biedrzycki 19 David Kristjan Olafsson 21 Kacper Smiglewski 23 Fabian Bzdyl 27 Henrich Ravas 39 Mauro Perkovic 66 Oskar Wójcik 77 Patryk Janasik

Lech Poznań – Cracovia: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Skręcona kostka Nieznany Gísli Thórdarson Uraz ramienia Początek maja 2025

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Patryk Sokołowski Żółte kartki Po 1 meczu

Gospodarze faworytem

W ofercie bukmachera STS faworytem poniedziałkowej rywalizacji w Poznaniu są gospodarze. Jeżeli rozważasz typ na wygraną Lecha, to kurs został ustalony na poziomie około 1.65. Wygraną Cracovii możesz obstawić z kursem mniej więcej 4.90.

Lech Poznań Cracovia 1.65 4.00 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Lech Poznań - Cracovia rozpocznie się w Wielki Poniedziałek (21 kwietnia) w 29. serii gier PKO BP Ekstraklasy o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, a także na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

