Lech dotrzymał słowa. Kolejorz uhonorował rywali [WIDEO]

Raków Częstochowa - Lech Poznań to starcie 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nowy mistrz Polski podejmuje ustępującego zwycięzcę ligowych rozgrywek. Kolejorz dotrzymał słowa i przed spotkaniem uhonorował rywali szpalerem.

PressFocus Na zdjęciu: KKS Lech Poznań

Raków – Lech. Szpaler dla nowych mistrzów Polski

Lech, który walczy o podium, w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy wybrał się do Częstochowy, gdzie przyszło mu mierzyć się z Rakowem. Przed tym starciem wielu zastanawiało się, czy piłkarze Kolejorza uhonorują nowych mistrzów Polski i powitają ich tradycyjnym szpalerem. Na konferencji prasowej poprzedzającej mecz trener ekipy z Poznania, John van den Brom, złożył w tej sprawie jasną deklarację.

– Jesteśmy dużym klubem i chcemy pokazać klasę, być ponad wszelkimi emocjami. Raków zasłużył na tytuł, wygrał ligę ze sporą przewagę nad nami, Legią, Pogonią i pozostałymi. Szpaler to normalna rzecz. Nie widzę problemu. Dlaczego nie? My to po prostu zrobimy, nie rozmawiamy o tym w szatni. Najważniejsze jest zwycięstwo w meczu.

Poznaniacy dotrzymali słowa. Ustępujący mistrz przywitał nowego triumfatora honorowym szpalerem, co docenił między innymi Wojciech Cygan, przewodniczący rady nadzorczej Rakowa, który na Twitterze podziękował rywalom słowami “Klasa, Panowie!”.