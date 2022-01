PressFocus Na zdjęciu: Radoslav Latal

Nie Michał Probierz, a Radoslav Latal poprowadzi drużynę Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Czeski szkoleniowiec podpisał w poniedziałek kontrakt z klubem PKO Ekstraklasy.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza bardzo szybko znalazł nowego trenera po niespodziewanej rezygnacji Michała Probierza

Głównym celem postawionym przed nowym szkoleniowcem jest utrzymanie drużyny w PKO Ekstraklasie

Zespół z Niecieczy zajmuje obecnie ostatnie miejsce

Latal zamiast Probierza

Władze klubu z Niecieczy szukały nowego trenera po rozstaniu z Mariuszem Lewandowskim. Ich pierwszym wyborem był Michał Probierz, który podpisał nawet umowę. Dwa dni po złożeniu podpisów szkoleniowiec zdecydował się jednak na jej rozwiązanie.

W związku z tym Bruk-Bet Termalica Nieciecza podjął decyzję o zatrudnieniu Radoslava Latala, który podpisał umowę do czerwca 2023 roku.

Dla Latala jest to powrót do polskiej Ekstraklasy, gdzie dwukrotnie obejmował drużynę Piasta Gliwice (od marca 2015 do lipca 2016 roku i od września 2016 do marca 2017). Po opuszczeniu Polski prowadził również drużyny Dynama Brześć, Spartaka Trnava i Simy Ołomuniec. Z ostatnich z tych zespołów rozstać się w czerwcu ubiegłego roku.

