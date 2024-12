Kroczek zostanie w Cracovii? Zdradził, co musi się stać

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek ma w umowie specjalne zapisy. Co z przedłużeniem?

Dawid Kroczek objął Cracovię pod koniec poprzedniego sezonu, gdy istniało realne zagrożenie spadkiem z Ekstraklasy. Udało mu się jednak wraz ze swoimi podopiecznymi wywalczyć utrzymanie, więc do kolejnej kampanii mógł przygotowywać się z większym spokojem. Władze klubu zadecydowały, że dostanie on szansę pracy w dłuższym wymiarze czasowym.

Zobacz: Cracovia – podsumowanie rundy jesiennej

Trwający sezon układa się dla Cracovii bardzo dobrze. Imponująca, ofensywna gra zaowocowała piątym miejscem na półmetku rozgrywek z szansami na minimum ligowe podium. Pasy są ponadto wspólnie z Legią Warszawa najskuteczniejszą ekipą w całej stawce.

Praca Kroczka jest coraz bardziej doceniana. Uchodzi on za jednego z najlepszych polskich trenerów młodego pokolenia. Jego kontrakt z Cracovią obowiązuje tylko do końca sezonu i zawiera opcję przedłużenia. Trener zdradza, że są w nim specjalne zapisy, których realizacja przesądzi o dalszej współpracy. Istotne będzie również miejsce w tabeli na koniec kampanii.

– Kontrakt mam do końca sezonu z opcją przedłużenia na kolejny w przypadku realizacji pewnych zapisów, które są w kontrakcie. Na tę chwilę nie widzę potrzeby rozmów i zajmowania głowy takimi rzeczami, bo kontrakt jest jasno sprecyzowany. Jeśli pewne rzeczy zostaną zrealizowane, to zostaję i pracuję nadal. To klarowne dla mnie. Należy skupiać się na tym, na co się ma wpływ – przyznał w rozmowie z “Gazetą Krakowską”.