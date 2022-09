fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Po nieudanym poprzednim sezonie Legia Warszawa miała nadzieję, że szybko uda się wrócić do walki o najwyższe cele. Póki co się to udaje, bowiem stołeczny klub zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Trener Kosta Runjaic ocenił potencjał zespołu i letnie okienko transferowe.

Legia Warszawa była jedną z najaktywniejszych polskich drużyn na letnim rynku transferowym

Po siedmiu kolejkach stołeczna ekipa ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli

Trener Kosta Runjaic nie kryje zadowolenia z poczynionych ruchów transferowych

“Legia powinna znajdować się w czubie Ekstraklasy”

Legia Warszawa ma za sobą fatalny sezon, w którym po raz pierwszy od dawna nie wywalczyła udział w europejskich pucharach. Obecnie może zatem skupić się tylko na rozgrywkach krajowych, co czyni ją jednym z faworytów do mistrzowskiego tytułu. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę bardzo aktywne działania na rynku transferowym.

Do stołecznego klubu tego lata dołączyli między innymi Makana Baku, Paweł Wszołek, Rafał Augustyniak oraz Carlitos. Trener Kosta Runjaic jest zadowolony z poczynań włodarzy w trakcie letniego okienka, a zwłaszcza z pozyskania hiszpańskiego napastnika.

Jestem zadowolony z transferów, z ruchów jakie zostały poczynione. Zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności jakie temu towarzyszyły. Wszyscy w klubie staraliśmy się, aby to okienko wyszło jak najlepiej. Mamy fajną mieszankę – są osobowości, gracze z charakterem, czuć jedność w zespole. Jest kombinacja młodości i doświadczenia. Doszedł do nas Carlitos, jeden z najważniejszych elementów tej układanki. Drużyna walcząca o najwyższe cele musi mieć bramkostrzelnego napastnika – mówi Niemiec.

Legia ma na ten moment 14 punktów i zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Celem jest powrót do walki o krajowe mistrzostwo. Runjaic jest świadomy oczekiwań kibiców, ale stara się tonować ich nastroje.

Legia powinna znajdować się w czubie Ekstraklasy, to najlepszy, największy klub w kraju. Mamy świetne warunki do treningu, piękny stadion i znakomitych kibiców. To wszystko sprawia, że powinniśmy być w czołówce. Z drugiej strony wiemy, że każdy sezon to nowy rozdział, nie można spoczywać na laurach, w przeszłości wielokrotnie powtarzałem, jakie lekcje wyciągnęliśmy z minionych rozgrywek. Musimy uważać, by w każdym meczu grać na pełnych obrotach, z pełnym zaangażowaniem, tylko w ten sposób możemy walczyć o najwyższe cele – uważa były opiekun Pogoni Szczecin.

