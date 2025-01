Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa baner

Korona Kielce może zostać sprzedana jeszcze przed rundą

Korona Kielce to klub, który jeszcze nie tak dawno temu był oparty na wielu bardzo mądrych i profesjonalnie podchodzących do pracy osób. Jednak wraz z początkiem tego sezonu doszło do fali odejść z zespołu Scyzorów. Z klubem pożegnał się dotychczasowy prezes Łukasz Jabłoński oraz dyrektor sportowy Paweł Golański. To spotkało się wówczas ze sporym oburzeniem w środowisku. Ich następcy mają jednak bardzo trudne zadanie do zrealizowania, bowiem Korona na wiosnę będzie musiała się utrzymać w PKO Ekstraklasie.

WIDEO: Korona Kielce – podsumowanie rundy jesiennej

Okazuje się jednak, że być może stanie się to z nowym właścicielem. Według informacji przekazanych przez Damiana Wysockiego dziennikarza “wkielcach.pl” na platformie X (dawniej Twitter), przejęciem Korony Kielce najpoważniej zainteresowana jest Agencja Piłkarska Wrzos. To pokłosie informacji o tym, że już w najbliższą środę zbierze się Rada Miejska w Kielcach, która podejmie uchwałę o sprzedaży klubu.

Z kolei Mateusz Żelazny z “Radio eM Kielce” na platformie X przekazał, że zgodnie ze słowami Agaty Wojdy, prezydent Kielc: “sprzedaż możliwa jest jeszcze przed pierwszym meczem na wiosnę”.

Korona Kielce aktualnie zajmuje 16. miejsce w ligowej tabeli i ma na koncie 18 punków, tyle samo co ostatnia bezpieczna Puszcza Niepołomice.

