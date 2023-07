Jeżeli to ma być poważny produkt i chcemy atakować wyżej, to nie możemy tak zaczynać rozgrywek. Inauguracją powinien być mecz Legii z beniaminkiem przy pełnych trybunach - powiedział Maciej Iwański z "TVP Sport" na antenie "Meczyków".

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN/400MM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Grodzisk Wielkopolski

Maciej Iwański skomentował rozpoczęcie sezonu Ekstraklasy na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim

Komentator TVP skrytykował rozgrywanie pierwszego meczu w takich warunkach

Na inaugurację sezonu Pogoń wygrała z Wartą 1:0

Zbyt mały prestiż?

Inauguracja rozgrywek PKO BP Ekstraklasy na stadionie Warty Poznań w Grodzisku Wielkopolskim wzbudzała kontrowersje. Wielu ekspertów i obserwatorów ligi wskazywało, że pierwszy, wyczekiwany mecz po powrocie ligi powinien być hitem w najlepszej możliwej oprawie. Z kolei w tym roku było nieco inaczej. Odniósł się do tego Maciej Iwański z “TVP Sport” na antenie “Meczyków”.

– Z całym szacunkiem do Warty Poznań, którą uwielbiam jako klub i koncepcję, ale rozpoczynanie nowego sezonu Ekstraklasy przy 3 tys. w Grodzisku Wielkopolskim to nie jest dobry pomysł. Jak w piątek usłyszałem Marcina Animuckiego, który powiedział, że myślą o tym, żeby start sezonu wyglądał inaczej, to spadłem z krzesła – powiedział komentator.

– Jeżeli to ma być poważny produkt i chcemy atakować wyżej, to nie możemy tak zaczynać rozgrywek. Inauguracją powinien być mecz Legii z beniaminkiem przy pełnych trybunach. To było kapitalne widowisko. Nikomu nic by się nie stało, gdyby spotkanie Warta – Pogoń odbyło się w sobotę – podsumował Iwański.

