fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

Po sezonie mistrzowskim Maciej Skorża rozstał się z Lechem Poznań

Kilka miesięcy później objął japońską Urawę Red Diamonds, z którą sięgnął po Azjatycką Ligę Mistrzów

Roman Kołtoń uważa, że polski trener niebawem znów zasiądzie na ławce trenerskiej Kolejorza

Lech i Skorża nawiążą współpracę po raz trzeci?

W sezonie 2021/2022 Maciej Skorża poprowadził Lecha Poznań do mistrzostwa Polski. Latem natomiast rozstał się z klubem, a kilka miesięcy później rozpoczął pracę w Japonii. Jego Urawa Red Diamonds sięgnęła w sobotę po Azjatycką Ligę Mistrzów, czyniąc polskiego trenera rozpoznawalnym w całym piłkarskim środowisku.

Zagraniczny sukces może okazać się prawdziwą trampoliną dla trenerskiej kariery Skorży. Nie należy także zapominać, że regularnie jest on łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Roman Kołtoń przepowiada mu natomiast powrót do kraju i rozpoczęcie trzeciej przygody z Kolejorzem.

– Skorża Lechem zarządzał mistrzowsko i Lech mu nigdy tego nie zapomni. Zatrudniał go już dwa razy i jeśli będzie taka potrzeba w Kolejorzu, a będzie przerwa w trenerskiej karierze Maćka Skorży, to jestem przekonany, że on do tego Lecha wróci. Bo czegoś chyba w nim nie dopełnił. Wydaje mi się, że oni są skazani na siebie po raz trzeci.

– Zarządzał naprawdę mega ciężkim sezonem pod presją atakującego Rakowa. Potrafi swobodnie zarządzać szatnią międzynarodową w oparciu o znajomość wielu języków. To nie jest takie ewidentne wśród polskich trenerów – mówi Kołtoń.

