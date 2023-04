PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa negocjuje nowe warunki kontraktu dla Josue

Kontrakt piłkarza wygasa wraz z końcem tego sezonu

Klub z Warszawy nie będzie czekał wiecznie na decyzję swojego kapitana

Nowe informacje ws. przyszłości gracza Legii Warszawa

Nie od dziś trwają rozmowy na temat przedłużenia umowy przez Josue, która wygasa 30 czerwca tego roku. Są to jednak negocjacje trudne i zawiłe. Bowiem dla 32-latka to prawdopodobnie ostatnia szansa na duży kontrakt, który pozwoliłby graczowi jeszcze coś więcej zarobić w piłce. Stąd też niepewność, co do przyszłości pomocnika drużyny Kosty Runjaicia.

– Dwa tygodnie temu Jacek Zieliński rozmawiał z agencją menedżerską Josue. Nie ma dobrych wiadomości dla fanów z Łazienkowskiej, bo po prostu ta sytuacja stoi w miejscu – powiedział Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Dziennikarz dodał także, że Legia Warszawa nie będzie wiecznie czekała na decyzję Portugalczyka.

– Dwa miesiące temu rozmawiałem z Jackiem Zielińskim i dał jasno do zrozumienia: My nie będziemy wiecznie czekać na Josue, bo musimy zabezpieczyć się na tej pozycji – podsumował Tomasz Włodarczyk w programie „Piłkarski Salon”.

