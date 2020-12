Kapitan Śląska z nowym kontraktem

Śląsk Wrocław w oficjalnym komunikacie poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z Krzysztofem Mączyński. Kapitan klubu z Dolnego Śląska związał się z nim umową do końca czerwca 2023 roku.

– Dotychczasowy kontrakt Krzysztofa Mączyńskiego obowiązywał do końca obecnego sezonu. Gdy zawieraliśmy go niemal dwa lata temu, byliśmy w trudnej sytuacji, mając w perspektywie walkę o utrzymanie. Dziś patrzymy w górę tabeli, obieramy zupełnie inne cele i doceniamy postęp, jaki w tym czasie dokonała drużyna. Krzysztof to kapitan naszego zespołu, niezwykle ważna postać zarówno na boisku, jak i poza nim. Cieszę się, że nadal będzie reprezentował barwy Śląska Wrocław, a jego doświadczenie i charakter z pewnością pomogą drużynie odnosić zwycięstwa – powiedział prezes klubu Piotr Waśniewski.

Mączyński piłkarzem wrocławskiego klubu jest od stycznia 2019 roku, kiedy dołączył do niego z Legii Warszawa. Do tej pory doświadczony pomocnik rozegrał w barwach Śląska 54 mecze, strzelając w nich cztery bramki i notując sześć asyst.

Sam piłkarz nie ukrywa, że bardzo dobrze czuje się we Wrocławiu i nie zastanawiał się długo nad podpisaniem nowej umowy. – Bardzo dobrze czuję się we Wrocławiu i cieszę się, że nadal będę częścią tego klubu. Głęboko wierzę, że tę drużynę stać na sukces, a kluczem do tego niezmiennie jest maksymalne zaangażowanie i koncentracja na najbliższym spotkaniu. Pragnę podziękować kibicom za siłę i wsparcie, które od nich otrzymujemy – w tych dobrych i złych chwilach – oraz zapewnić, że reprezentując Śląsk Wrocław, ambicji i woli walki nigdy nam nie zabraknie – powiedział zawodnik.