Grosicki z kolejną umową w Pogoni? Jasna odpowiedź klubu

Kamil Grosicki tej wiosny prezentuje się znakomicie. Jego umowa z Pogonią Szczecin jest ważna do połowy 2026 roku. Co dalej? O przyszłości skrzydłowego w rozmowie na kanale Meczyki.pl opowiedział wiceprezes klubu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki może liczyć na Pogoń

Kamil Grosicki w 2021 roku zdecydował się zakończyć zagraniczną przygodę i wrócił do Ekstraklasy. Wzmocnił Pogoń Szczecin, stając się jednym z najlepszych piłkarzy w lidze. Mimo upływu lat, skrzydłowy dalej zachwyca i jest nie do zatrzymania. Runda wiosenna zaczęła się dla niego znakomicie – w czterech meczach uzbierał trzy bramki oraz trzy asysty. Jego postawa daje Portowcom nadzieję na świetny wynik, gdyż zdołali zbliżyć się do liderującego w tabeli Lecha Poznań na pięć punktów.

36-latek niebawem rozegra mecz pożegnalny w reprezentacji Polski. Nie ulega wątpliwościom, że powoli zbliża się do odwieszeniu butów na kołku. Jego umowa z Pogonią obowiązuje do połowy 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to jego ostatni klub w profesjonalnej karierze. Co w tym temacie uważa wiceprezes Pogoni Karol Zaborowski?

Zobacz również: Nowy inwestor Pogoni Szczecin – co o nim wiemy?

– Kamil Grosicki ma kontrakt do czerwca 2026 roku i sam zadecyduje, czy będzie chciał go przedłużyć. Jeśli tak, to go przedłużymy, a jeśli powie, że ma dosyć i będzie chciał zostać w klubie w innej funkcji, to drzwi dla niego są zawsze otwarte – przekazał działacz w rozmowie na kanale Meczyki.pl.

🔔 Karol Zaborowski, wiceprezes Pogoni:



– Kamil Grosicki ma kontrakt do czerwca 2026 roku i sam zadecyduje, czy będzie chciał go przedłużyć. Jeśli tak, to go przedłużymy, a jeśli powie, że ma dosyć i będzie chciał zostać w klubie w innej funkcji, to drzwi dla niego są zawsze… pic.twitter.com/1684AsEHnd — Meczyki.pl (@Meczykipl) February 24, 2025

Pogoń jest gotowa zatrzymać Grosickiego w każdej roli. Jeśli wciąż będzie na siłach, przedłuży wygasającą w 2026 roku umowę. W przeciwnym razie klub chciałby zaoferować mu posadę w strukturach, tak aby młodzi zawodnicy dalej mogli czerpać na jego doświadczeniu.