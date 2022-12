Na zdjęciu:

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy lat 20. ubiegłego wieku, mistrz Polski rozgrywek w 1921 roku i król strzelców tamtego sezonu, reprezentant Krakowa i Polski, olimpijczyk z Paryża w 1924, kapitan związkowy PZPN, pod którego wodzą polska drużyna zajęła w 1936 roku czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Berlinie, a w 1938 po raz pierwszy w historii awansowała na mistrzostwa świata – to w dużym skrócie postać Józefa Kałuży. 26 grudnia odbędzie się premiera filmu o jednej z ikon przedwojennej piłki nożnej w Polsce.

Kałuża to po dziś dzień w pasiastej części Krakowa legenda. Legenda wiecznie żywa, bo tak mówi się o nim wśród kibiców Cracovii. Mimo 116 lat, jakie upłynęły od powstania tego klubu, to wciąż jej najlepszy piłkarz w historii, który kładł fundamenty pod powstanie Pasów. To człowiek, który współtworzył polski futbol w pierwszych latach jego istnienia. Jednocześnie to postać, której życiorys dotąd nie był szerzej opowiedziany. Dlatego powstał ten reportaż.

W filmie wykorzystano mnóstwo niepublikowanych do tej pory zdjęć, dokumentów i rozmów z ekspertami oraz ludźmi, którzy osobiście znali Józefa Kałużę. Są też fragmenty wywiadu, którego jego córka Irena udzieliła jako ostatniego przed śmiercią. Dużo nowych faktów i wątków, które udało się odkryć przez lata badań i poszukiwań, które nie ograniczały się jednak tylko do polskich granic, bowiem Józef Kałuża wraz z Cracovią podróżował po Europie, grając m.in. przeciwko Realowi Madryt czy FC Barcelonie – także z tych wypraw udało się odnaleźć zdjęcia, dotąd w naszym kraju nigdy nie publikowane. Drodzy Widzowie, zapraszamy Was na premierę tego filmu “Józef Kałuża – legenda wiecznie żywa”, która odbędzie się 26 grudnia 2022 o godzinie 19:06 na kanale YouTube Stowarzyszenie Sportowa Kultura.