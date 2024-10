Jagiellonia Białystok przedłużyła umowę z gwiazdą

Jagiellonia Białystok ogłosiła, że Jesus Imaz przedłużył kontrakt. Nowa umowa hiszpańskiego pomocnika będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o następny rok.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Oficjalnie: Jesus Imaz na dłużej w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w środę poinformowała o nowej umowie Jesusa Imaza. Kontrakt 34-letniego pomocnika będzie teraz ważny do 30 czerwca 2026, ale zawarto również możliwość jego przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Hiszpan nadal błyszczy na boiskach PKO Ekstraklasy.

Imaz do Dumy Podlasia trafił w styczniu 2019 roku z Wisły Kraków. Od tego czasu w barwach Jagiellonii łącznie wystąpił w 186 meczach, w których strzelił 77 goli i dołożył 23 asysty. W bieżącym sezonie ekstraklasy pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców w 12 spotkaniach.

– Jestem dumny, że zapisałem się w historii Jagiellonii Białystok, klubu z ponad 100-letnią tradycją. Wiem, że za kilka, kilkanaście lat, kiedy wrócę do Białegostoku ludzie ciągle będą wracali do tych moich trafień, a ja będę mógł się tym pochwalić mojej rodzinie. To jest niesamowite. Mam dużą satysfakcję, że te gole dały tak wiele radości kibicom, miastu, całemu regionowi – powiedział Hiszpan w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

Dodał, że po latach cierpień udało się sięgnąć po mistrzostwo kraju. – W Białymstoku czuję się jak w domu. Kiedy spaceruję po mieście otrzymuję mnóstwo słów wsparcia, ludzie zatrzymują mnie prosząc o zdjęcie. To jest bardzo miłe i pozwala mi czuć się wyjątkowo w Białymstoku. Obecnie moim marzeniem jest “Klub 100”, czyli chciałabym strzelić sto goli w ekstraklasie – oznajmił.