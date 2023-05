IMAGO / Przemysław Szyszka / Newspix.pl Na zdjęciu: Lech Poznań

Przepis o młodzieżowcu nadal będzie funkcjonował w PKO Ekstraklasie

Według Tomasza Włodarczyka pozostanie w niezmienionej formie

Od lat ten zapis w regulaminie rozgrywek wzbudza wiele kontrowersji

Przepis o młodzieżowcu w PKO Ekstraklasie zostaje utrzymany

Przepis o młodzieżowcu w PKO Ekstraklasie wzbudza różne kontrowersje, a z pewnością ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Nie zmienia to faktu, że kluby muszą się do niego po prostu przystosować.

Przepis ten został zmodyfikowany przed rozpoczęciem obecnej kampanii. W danym klubie zawodnicy ze statusem młodzieżowca muszą rozegrać łącznie 3000 minut w skali całego sezonu. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku na klub zostanie nałożona odpowiednia kara. Nie ma natomiast obowiązku przebywania młodzieżowca na boisku w każdym pojedynku.

Okazuje się, że przepis w niezmienionej formie ma również funkcjonować w przyszłym sezonie. – Dziś odbywa się zarząd PZPN, na którym pozostawiono przepis o młodzieżowcu bez jakichkolwiek modyfikacji. Zostają te same limity minut i karyfikator – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Meczyki.pl.

Dziś odbywa się zarząd PZPN, na którym pozostawiono przepis o młodzieżowcu bez jakichkolwiek modyfikacji. Zostają te same limity minut i karyfikator. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 26, 2023

