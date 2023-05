PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban - Górnik Zabrze

Wciąż nieznana jest przyszłość Jana Urbana w Górniku Zabrze

Doświadczony szkoleniowiec ma ważną umowę z klubem do końca obecnego sezonu

Urban skutecznie uratował klub z Zabrza przed spadkiem

Jaka jest przyszłość Jana Urbana?

Jan Urban podjął się misji ratowania Ekstraklasy dla Zabrza po Bartoszu Gaulu. Legenda Górnika w bardzo krótkim czasie odmieniła zarówno styl gry, jak i poziom punktowania drużyny. Tym samym zapewniła sobie pozostanie w elicie na przyszły sezon, choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że mogą być z tym problemy. Wciąż nie jest pewna jednak przyszłość Jana Urbana, który do tego sukcesu doprowadził. Umowa szkoleniowca wygasa wraz z końcem sezonu. Teraz 61-letni trener wypowiedział się na ten temat dla “Interii”.

– Nie rozmawiałem o tym z klubem. Nie chciałem rozmawiać, w ogóle nie chcieliśmy tego tematu poruszać. Chcieliśmy być skoncentrowani tylko na celu, jakim było utrzymanie. Czas pokaże co będzie z Urbanem. Nie mówię nie, nie mówię tak – powiedział w programie “Po Gwizdku” dla Sebastiana Staszewskiego z “Interii.pl”

– Miałem umowę, zostało tak jak było. Nie było rozmów, że jak utrzymamy się to przedłużymy kontrakt. Nie, nic… Po prostu wziąłem się do roboty i tyle – komentował odnosząc się do swojego powrotu na ławkę trenerską Górnika.

