Jagiellonia wraca do gry. Nowy Radomiak postara się napsuć krwi

Jeden faworyt i sporo emocji

Drugim niedzielnym meczem PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom. W obu tych zespołach w czasie zimowej przerwy sporo się działo, ale to w barwach Zielonych mamy najwięcej zmian. Na ławce pojawił się nowy szkoleniowiec, a w szatni ubyło kilka dobrze znanych twarzy. Dlatego też z całą pewnością można powiedzieć, że jest to nieco nowy Radomiak względem tego, który oglądaliśmy jesienią. Niemniej to Duma Podlasia jest oczywistym faworytem tej rywalizacji i raczej można domniemywać, że spokojnie powinni to spotkanie wygrać, a przy tym oczekiwać można sporej liczby goli i emocji.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: ostatnie mecze

W czasie zimowych przygotowań oba te zespoły rozegrały kilka meczów kontrolnych, ale to Jagiellonia częściej wybiegała na murawę. W sumie ekipa mistrzów Polski w czterech meczach towarzyskich dwa razy wygrała oraz dwukrotnie dzieliła się punktami z rywalami. W ostatnim sparingu przed startem PKO Ekstraklasy zremisowali oni z Partizanem Belgrad. Z kolei Radomiak w tym czasie trzy razy rozgrywał mecze kontrolne i ani jednego nie wygrał. Dwa razy mecze zakończyły się remisem, a raz porażką.

Jeśli chodzi o ostatnie ligowe mecze tych zespołów, to radomianie podzielili się punktami z GKS-em Katowice, zaś Jagiellonia poza meczem zremisowanym 1:1 z Puszczą Niepołomice, zdobyła cztery punkty w starciu z Mladą Boleslav oraz Olimpiją Lubljana.

Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 0 Olimpija Lublana 0 Mlada Boleslav 1 Jagiellonia Białystok 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1 Jagiellonia Białystok 2 Śląsk Wrocław 2 Mecze drużyny Radomiak Radomiak 1 GKS Katowice 1 LKP Motor Lublin 1 Radomiak 0 Radomiak 1 Stal Mielec 2 Pogoń Szczecin 0 Radomiak 1 Radomiak 1 Piast Gliwice 1

Jagiellonia lepsza w bezpośrednich strciach

Nie jest chyba zbyt wielkim odkryciem stwierdzenie, że to Jagiellonia jest lepsza w ostatnich starciach bezpośrednich z Radomiakiem Radom. W pierwszym meczu tego sezonu mistrz Polski wygrał 3:2, zaś w poprzedniej kampanii było 0:2 oraz w Białymstoku 3:2. Ostatnie punkty Radomiaka w starciu z Jagą to luty 2023 roku. Wówczas było 0:0.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: przewidywane składy

Przewidywane składy na to spotkanie są dość proste. Wydaje się, że białostoczanie wybiegną na murawę w najmocniejszym składzie i raczej bez nowych zawodników w podstawowym składzie poza Enzo Ebosse, który powinien zastąpić kontuzjowanego Adriana Diegueza.

Jagiellonia Białystok Rafal Grzyb Radomiak Roland Thomas Jagiellonia Białystok Rafal Grzyb 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Radomiak Roland Thomas Rezerwowi 3 Dusan Stojinovic 6 Taras Romanczuk 9 Lamine Diaby-Fadiga 20 Miki Villar 22 Peter Kovacik 44 João Moutinho 50 Sławomir Abramowicz 82 Tomás Silva 5 Paulius Golubickas 6 Bruno Jordão 9 Leandro Rossi 20 Radosław Cielemęcki 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: kontuzje i zawieszenia

Jeśli chodzi o kontuzje i zawieszenia, to problem ten dotyczy przede wszystkim Radomiaka Radom, poza oczywiście wspomnianym urazem Adriana Diegueza. Tam z pewnością w meczu nie będą mogli wystąpić Mateusz Cichocki, Rahil Mammadov oraz Christos Donis, który jest zawieszony za kartki.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczyński Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Rahil Mammadov Kontuzja kolana Koniec lutego 2025 Christos Donis yellow-cards Po 1 meczu

Przewidywania bukmacherów

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Jagiellonia Białystok. Kurs na zwycięstwo ekipy z Podlasia wynosi 1.72. Remis z kolei można zagrać za około 3.90. Za więcej, bo aż 4.10 postawimy na zwycięstwo ekipy gości, a więc Radomiaka Radom.

Jagiellonia Białystok Radomiak 1.72 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Jagiellonia Białystok R R W R P R ? 55.3 % Remis 23.4 % Radomiak R W P P R W ? 21.3 %

