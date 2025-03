Superpuchar Polski na PGE Narodowym! Jest decyzja w sprawie meczu Jagiellonia – Wisła

fot. Pressfocus Na zdjęciu: PGE Narodowy

PZPN zdecydował. Superpuchar Polski w Warszawie

Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków po wielu miesiącach dogadały się z PZPN-em na termin meczu u Superpuchar Polski. Sporną kwestią pozostawało więc już tylko wejście kibiców gości na trybuny obiektu w Białymstoku. Od ponad roku trwa ogólnopolski protest wymierzony w fanów Białej Gwiazdy, którzy nie są wpuszczani na kolejne stadiony. Prezes Jarosław Królewski kilkukrotnie zapowiadał, że w tym przypadku będzie to skutkować brakiem przystąpienia do spotkania, a więc także walkowerem i wizerunkową kompromitacją.

Strony szukały korzystnego rozwiązania, które pozwoli rozegrać mecz w bezpiecznych warunkach. Portal Meczyki.pl potwierdza to, co sugerowano od kilku dni. Superpuchar Polski nie odbędzie się w Białymstoku, lecz w Warszawie na PGE Narodowym. PZPN przejął na siebie rolę organizatora prestiżowego meczu. Pozwoli to wpuścić na trybuny kibiców obu drużyn.

Jagiellonia Białystok zagra tym samym z Wisłą Kraków w stolicy Polski już 2 kwietnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Niespełna rok temu Biała Gwiazda miała okazję wystąpić na PGE Narodowym przy okazji finału Pucharu Polski. Starcie z Pogonią Szczecin zakończyło się szczęśliwie dla pierwszoligowca, który po wygranej dogrywce zdobył trofeum.