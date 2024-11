Jagiellonia potwierdza. Gwiazda podpisała nowy kontrakt

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz i Afimico Pululu

Jagiellonia zatrzmuje napastnika

Afimico Pululu to jedna największych gwiazd ekipy mistrzów Polski. W tym sezonie napastnik zdobył już osiem bramek i zanotował trzy asysty, natomiast od początku występów w Białymstoku zgromadził łącznie 22 gole i osiem ostatnich podań. Jagiellonia pozyskała go w lecie 2023 roku – Angolczyk przeniósł się do Ekstraklasy z FC Basel.

Dotychczasowy kontrakt snajpera wygasał 30 czerwca 2025 roku. Białostoczanom zależało na tym, żeby przetrwać zimę bez konieczności zamartwiania się o przyszłość Pululu. Gdyby wychowanek Basel nie przedłużył umowy, już w styczniu mógłby negocjować swój letni transfer, a Jagiellonia nie zarobiłaby na jego odejściu.

Porozumienie między Pululu i Jagiellonią zakłada jego występy przynajmniej do 30 czerwca 2026 roku. Oczywiście nowy kontrakt nie wyklucza transferu po sezonie, jedna stawia Pszczółki w zdecydowanie lepszej pozycji negocjacyjnej. Jeżeli były zawodnik Greuther Fürth utrzyma wysoką dyspozycję, bez wątpienia upomną się o niego większe kluby. W Lidze Konferencji ma już na koncie trzy gole w dwóch meczach.

