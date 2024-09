Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia chce obrońcę z ligi włoskiej

Tego lata Jagiellonia Białystok dokonała kilku solidnych wzmocnień. Klub z Podlasia sprowadził do siebie m.in. Joao Moutinho oraz Lamine Diaby-Fadiga. Z klubem pożegnali się jednak także inni bardzo ważni gracze i nadal Łukasz Masłowski, czyli dyrektor sportowy próbuje ich zastąpić. Pomimo tego, że okienko transferowe w najmocniejszych ligach już się zakończyło, to w Polsce nadal jest szansa na wzmocnienie swojego zespołu i Jaga chce to wykorzystać.

Według informacji przekazanych przez Roberto De Luca z “L’Inchiesta”, Jagiellonia jest zainteresowana sprowadzeniem do siebie Przemysława Szymińskiego. To środkowy obrońca, który wiele ostatnich lat spędził we Włoszech, głównie na poziomie Serie B. W sumie w tamtejszej lidze rozegrał 152 spotkania, w których zdobył cztery gole i zanotował pięć asyst. W Serie A rozegrał jednak raptem osiem minut.

30-letni stoper w Polsce grał dla Wisły Płock oraz Rozwoju Katowice. W PKO Ekstraklasie wystąpił 37 razy, a 44-krotnie wybiegał na murawę w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Jego obecna umowa z Frosinone Calcio wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, co oznacza, że Jagiellonia musiałby za niego zapłacić. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

