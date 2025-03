Jagiellonia zdecydowała. Trzy gwiazdy nie jadą na mecze reprezentacji

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia potwierdziła kontuzje trzech graczy

Jagiellonia Białystok w tym sezonie znów imponuje formą. Piłkarze Adriana Siemieńca kapitalnie radzą sobie nie tylko w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, ale także w Lidze Konferencji Europy. To właśnie w europejskich pucharach drużyna z Podlasia sprawia prawdziwą sensację, bowiem zakwalifikowała się aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. Co więcej, udaje im się wiązać to z grą w lidze, co jest ewenementem w historii naszego futbolu.

Sukces jednak ma także drugą stronę. Liczne mecze, długie podróże oraz eksploatacja organizmu powoduje, że pojawiają się urazy. Z tego też powodu przerwa reprezentacyjna jest dobrym momentem do odpoczynku, ale tylko wtedy, gdy nie grasz swoich meczy w kadrze. Jagiellonia poinformowała teraz, że Sławomir Abramowicz, Oskar Pietuszewski i Afimico Pululu opuszczą zgrupowania swoich reprezentacji właśnie z powodu problemów zdrowotnych.

Sławomir Abramowicz otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 20 i właśnie mecze tej kadry opuści w najbliższym tygodniu. Z kolei Oskar Pietuszewski, który z rozmachem wchodzi do Dumy Podlasia nie będzie mógł wystąpić w drużynie do lat 17. Afimico Pululu ominie zaś debiut w seniorskiej reprezentacji Angoli.

