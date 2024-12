ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Pululu odejdzie z Jagiellonii? Jasna deklaracja Łukasza Masłowskiego

Jagiellonia Białystok właściwie wzorowo łączy grę w PKO Ekstraklasie z rozgrywkami fazy ligowej Ligi Konferencji Europy oraz Pucharu Polski. W rozgrywkach ligowych mistrzowie Polski są na trzecim miejscu i mają spore szanse aby powalczyć o obronę tytułu. Z w środku tygodnia pokonali oni w Pucharze Polski Olimpię Grudziądz i awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek, w którym zmierzą się z Legią Warszawa.

WIDEO: Jagiellonia wróciła do starej gry. Trzeba się martwić?

Jeśli chodzi zaś o Ligę Konferencji Europy, to do tej pory białostoczanie mają 10 punktów i są pewni gry w Europie na wiosnę. Świetnie w tych rozgrywkach spisuje się Afimico Pululu. 25-letni napastnik z Angoli tylko na europejskiej scenie trafił do siatki już siedem razy w 10 meczach. Do tego dołożył cztery gole w lidze i jeden w pucharze. W sumie ma ich 12 w 26 meczach. Nie może więc dziwić, że wzbudza zainteresowanie innych klubów.

Łukasz Masłowski, a więc dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok jednak zdecydowanie odrzuca możliwość sprzedaży zawodnika już tej zimy, nawet pomimo tego, że pyta o niego wiele klubów.

– Zainteresowanie jest duże, ale na ten moment nie ma żadnej konkretnej oferty. Liczę się z tym, że prędzej czy późnej wcześniej taka oferta wpłynie, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ten transfer odbył się zimą – powiedział Masłowski w rozmowie z “Kanałem Sportowym”.

