PressFocus Na zdjęciu: Szymon Jadczak

Każdy wtorkowy poranek na kanale YouTube portalu Goal.pl należy do popularnego duetu Leszek Milewski – Jakub Olkiewicz. W ten wtorek Tetrycy goszczą nie byle kogo, bo jednego z najpopularniejszych dziennikarzy w kraju – Szymona Jadczaka. Poniżej prezentujemy kilka cytatów z tej niezwykle interesującej rozmowy.

Rozmowa rozpoczęła się od nawiązania do słynnego monologu skryby z filmu “Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”. Czy dobrze jest być dziennikarzem śledczym?

– Bycie dziennikarzem śledczym jest męczące, stresujące, irytujące. Niedobrze być dziennikarzem śledczym. Ale nie umiem nic innego robić. (…) Nikt inny się tym nie chce zajmować, więc ja muszę. (…) Dystans przychodzi do mnie falami. Ta praca wykańcza psychicznie, więc różnie ze stanem dystansu jest. (…) Nie wychodzę z pracy. Ta praca jest jakby 24 godziny na dobę, to jej duży minus. Nie umiem się podłączyć, powiedzieć: stop – powiedział laureat nagrody Grand Press 2022.

Później gość Tetryków wymienił najczęściej spotykane zarzuty, z jakimi się styka.

– To takie, że proszę o informacje. Dziennikarz żyje z informacji, więc to zarzut absurdalny. Kolejny to to, że jestem zawzięty i nie odpuszczam ludziom. Dla mnie to raczej powód do chluby, bo często jest taki zarzut, że dziennikarze coś piszą i zapominają. A jak ktoś wejdzie na mój radar, to później ciężko z niego zjechać. Jest tego mnóstwo – wyznał Jadczak.

“Sądy są dla ludzi”

Nie zabrakło też wątków Wisły Kraków, a konkretnie Pawła M., ps. “Misiek”.

– Po pierwsze to, że “Misiek” został świadkiem koronnym, że musiał nim zostać, to kompromitacja organów ścigania, które nie umiały inaczej rozbić tej grupy. To nie powinno tak wyglądać, że przywódca został świadkiem koronnym. Ojciec chrzestny nie zostaje świadkiem koronnym, tylko z ustawy i praktyki wynika, że niżej w hierarchii ludzie zeznają na tych wyżej i doprowadzają do rozbicia grupy. A nie, że szef grupy łaskawie idzie na współpracę i pogrąża wszystkich dookoła, a sam wychodzi obronną ręką. Ta sprawa to na wielu poziomach kuriozum. Ale po tym, jak “Zielak” zaczął współpracować z policją, to wśród tej starej ekipy Wisły nie ma chyba nikogo, kto by nie współpracował z policją. Można zatem powiedzieć przewrotnie, że kibice Wisły wrócili do starych korzeni milicyjno-gwardyjsko-policyjnych i bardzo się zintegrowali z policją. To dowód na słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości – powiedział wprost gość Tetryków.

Jakub Olkiewicz zapytał Szymona Jadczaka, ile obecnie toczy się w jego sprawie procesów.

– Sądy są dla ludzi. Sprawiedliwość jest dla ludzi. Nie ma się, czego obawiać. Aktualnie mam na biegu proces z właścicielem hotelu związanego z Radomiakiem. Chyba nie mogę powiedzieć, że pan Grzegorz Gilewski jest związany z klubem? Hotel do niedawna był siedzibą klubu. Tam był kiedyś szpital gruźliczy. Sytuacja jest taka, że pan Grzegorz Gilewski był sędzią, który został skazany za ustawianie meczów. Napisałem na Twitterze po pierwszej instancji, gdzie był już skazany, że został skazany. Pozwał mnie za to, że nie był wtedy prawomocnie skazany. Pozwał mnie za to, że był wtedy nieprawomocnie skazany i że dopiero, jak go skazano go w drugiej instancji – a skazano go , jest już prawomocnie skazanym człowiekiem – to dopiero wtedy można mówić, że został skazany za korupcję. Takie tam nasze radomskie przepychanki – wyznał z uśmiechem dziennikarz Wirtualnej Polski.

Rozmowa wciąż trwa, a artykuł będzie aktualizowany – zapraszamy!

