Lech Poznań po niespodziewanym odejściu z klubu Macieja Skorża stanął przed wyzwaniem znalezienia jego następcy. Dziennikarz Sebastian Staszewski z Interia.pl podał, że stery nad Kolejorzem ma objąć John van den Brom. Rozmowy są podobno na ostatniej prostej.

Lech Poznań jest w trakcie poszukiwania nowego trenera

Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał, że wybór działaczy Kolejorza padł na Johna van den Broma

55-latek aktualnie jest bez pracy, ale w przeszłości prowadził między innymi Anderlecht, czy AZ Alkmaar

Lech znalazł nowego trenera?

Lech Poznań już na początku lipca zacznie zmagania w europejskich pucharach. W I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mistrzowie Polski zmierzą się z Karabachem Agdam. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się natomiast z FC Zurich. Tymczasem nie wiadomo, kto poprowadzi lechitów w tych starciach.

Od momentu, gdy z klubem z Poznania z powodu spraw rodzinych rozstał się Maciej Skorża, to władze klubu intensywnie pracują nad znalezieniem nowego trenera. Od dłuższego czasu jasne wydawało się, że wybór sterników Kolejorza padnie na trenera zagranicznego. W kontekście pracy w Lechu wymieniano różne nazwiska. Wygląda na to, że ostatecznie stery nad mistrzami Polski przejmie John van den Brom, o czym poinformował dziennikarz Interia.pl.

🆕John van den Brom ma zostać nowym trenerem @LechPoznan‼️‼️ Doświadczenie w pucharach i praca w dużych klubach – tym Holender przekonał do siebie szefów Kolejorza. Tu opisałem kulisy ekspresowego wyboru następcy Macieja Skorży🔥 Całość na @SportINTERIA https://t.co/Ab4XWSxbLw — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 15, 2022

Holenderski trener wydaje się mocną kandydaturą. Pod wrażeniem warszatu trenerskiego 55-latka jest między innymi dziennikarz Głosu Wielkopolskiego – Dawid Dobrasz. “Muszę przyznać, że kandydatura Johna van den Broma jest mocna. Pracował w solidnych klubach, ma doświadczenie w Europie, zdobywał trofea. Jest gotowy do pracy w takim klubie, jak Lech Poznań oraz pasuje taktycznie do zespołu. Nie chce on też robić rewolucji w klubie, a ewolucje” – napisał na Twitterze.

