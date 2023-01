Pressfocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Wobec udanej rundy wiosennej władze Widzewa miały świadomość, że do klubu wpłynie wiele ofert za Jordiego Sancheza. RTS jak na razie sukcesywnie je odrzuca. Beniaminek nie zamierza rozstawać się ze swoją największą gwiazdą “po kosztach”.

Jordi Sanchez latem przeniósł się za darmo do Widzewa z Albacete

Hiszpan jest najskuteczniejszym strzelcem drużyny

Klub otrzymał wiele ofert transferowych za napastnika, jednak wszystkie odrzucił

Jordi Sanchez wyrósł w Łodzi na gwiazdę

Widzew Łódź był jedną z największych rewelacji rundy jesiennej w Ekstraklasie. Wskazywany jako główny faworyt do spadku klub seryjnie wygrywał mecze z silniejszymi rywalami i przerwę zimową spędza na trzeciej pozycji. Duża w tym zasługa letnich wzmocnień, które w większości okazały się trafione.

Na największą gwiazdę zespołu wyrósł w tym sezonie Jordi Sanchez. Hiszpan w 18 meczach zanotował siedem bramek i cztery asysty i do spółki z Bartłomiejem Pawłowskim jest najskuteczniejszym ligowym strzelcem zespołu. Widzew pozyskał go latem za darmo z Albacete i już wkrótce może zarobić na napastniku niemałe pieniądze. Redakcja Weszło.com poinformowała, że do klubu wpłynęło już wiele ofert transferowych za 28-latka.

Władze beniaminka nie zamierzają jednak w połowie sezonu rozstawać się ze swoim napastnikiem. A już na pewno nie po kosztach. Według mediów Widzew otrzymał za Jordiego Sancheza kilka ofert w granicach pół miliona euro. To zdecydowanie za mało, żeby przekonać klub do sprzedaży Hiszpana.

Pojawiły się plotki łączące Sancheza z Rakowem Częstochowa. Zdaniem redakcji Weszło.com nie są one prawdziwe, a do kontaktu między klubami w tej sprawie nigdy nie doszło. Wiele wskazuje zatem, że Hiszpan przynajmniej do końca sezonu pozostanie w Łodzi.