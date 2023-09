fot. Imago / EPhotopress Na zdjęciu: Domenico Berardi

Już w styczniu otwarte zostanie zimowe okno transferowe

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że na radarze Bianocnerich znalazł się Demenico Berardi

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 35 milionów euro

Berardi celem Juventusu

Juventus w tej kampanii może liczyć w ofensywie na Dusana Vlahovicia, Arkadiusza Milika, Federico Chiesę, czy Moise Keana. Tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że klub z Allianz Stadium planuje ciekawe wzmocnienie w styczniu.

Według informacji La Gazzetta dello Sport na radarze Starej Damy znajduje się Domenico Berardi. Ogólnie to już nie pierwsza tego typu informacja we włoskich mediach. Piłkarz od dłuższego czasu łączony jest z przeprowadzką do ekipy z Turynu.

Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano przekonuje, że zadanie związane z pozyskaniem Berardiego nie będzie proste, bo klub z MAPEI Stadium oczekuje za swoją gwiazdę 35 milionów euro. Tymczasem informacje potwierdzające zainteresowanie Berardim przez ekipę z Reggio-Emilia potwierdził dyrektor sportowy ekipy z Turynu – Cristiano Giuntoli.

