Górnik Łęczna awansował do PKO Ekstraklasy

Górnik Łęczna uzupełnił stawkę PKO Ekstraklasy w sezonie 2021/22. Drużyna prowadzona przez Kamila Kieresia w niedzielnym finale baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej pokonała 1:0 na wyjeździe ŁKS Łódź.

ŁKS do decydującego o awansie do PKO Ekstraklasy spotkania przystępował z dużym atutem po swojej stronie. Mecz rozgrywany był bowiem na jego stadionie w Łodzi. Górnik wybiegł jednak na boisko również z jednym celem – wywalczenie awansu.

Mecz świetnie ułożył się dla gości z Łęcznej, którzy w 12. minucie wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu Michała Maka Serhij Krykun uwolnił się spod opieki obrońców i pokonał bezradnego bramkarza ŁKS-u. W kolejnych minutach gospodarze szukali swoich okazji, ale nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę i bramkarza Górnika.

Najgroźniej pod bramką Górnika było sześć minut przed przerwą. Do wyrównania mógł wówczas doprowadzić Pirulo, ale uderzył minimalnie niecelnie. Z kolei w doliczonym czasie gry niewiele brakowało, a Górnik prowadziłby 2:0. Po uderzeniu Pawła Baranowskiego gospodarzy uratowała jednak poprzeczka.

W drugiej połowie inicjatywa, czego można było się spodziewać, należała do ŁKS-u, ale nie przynosiło to oczekiwanego przez nich efektu. Górnik nie zamierzał się również ograniczać do bronienia dostępu do własnej bramki i wyprowadzał akcje w poszukiwaniu drugiego gola.

Minuty upływały, a wynik 1:0 dla Górnika nie ulegał zmianie. Blisko tego było w 80. minucie, ale tym razem poprzeczka uratowała gości z Łęcznej. Ostatecznie wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego i podopieczni Kamila Kieresia mogli świętować upragniony awans do PKO Ekstraklasy.