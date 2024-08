Gholizadeh na wylocie z Poznania? Lech nie spieszy się z decyzją

Ali Gholizadeh jest łączony z przeprowadzką z Lecha Poznań do Persepolis FC. Kolejorz według Piotra Koźmińskiego z portalu "WP SportoweFakty" nie spieszy się z przeprowadzeniem transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Afonso Sousa i Ali Gholizadeh

Persepolis FC kusi Alego Gholizadeha

Od kilku dni mówi się, że irański klub Persepolis FC jest zainteresowany Alim Gholizadehem. Dziennikarz Piotr Koźmiński rzuca nowe światło na sytuację związaną z odejściem Irańczyka z Lecha Poznań. Jak wynika z jego informacji, poznański klub ma na stole ofertę w wysokości około 1,5 mln euro za skrzydłowego, lecz nie spieszy się z podjęciem decyzji.

Koźmiński podkreśla, że transakcja nie zostanie sfinalizowana przed spotkaniem z Pogonią Szczecin, które odbędzie się w niedzielę. Powodem opóźnienia jest uzależnienie przyszłości Gholizadeha od wyników negocjacji dotyczących przyjścia nowych zawodników do Poznania. Lech prowadzi rozmowy z dwoma skrzydłowymi.

– Jeśli poznaniakom uda się sprowadzić dwóch takich piłkarzy, wtedy niewykluczone, że Gholizadeh dostanie zielone światło na odejście – czytamy. Gholizadeh przybył na Bułgarską latem zeszłego roku za 1,8 mln euro. Do tej pory jest to rekord transferowy do klubu PKO Ekstraklasy w historii. Były zawodnik belgijskiego Charleroi SC jednak rozczarowuje w Polsce.

36-krotny reprezentant Iranu ma na swoim koncie 15 meczów w ekstraklasie i zaledwie jedną asystę, którą zanotował w miniony weekend przeciwko Zagłębiu Lubin (1:0). Gholizadeh asystował przy trafieniu Portugalczyka Afonso Sousy.