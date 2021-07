W piątek (23 lipca) rozpocznie się nowy sezon PKO Ekstraklasy. Również tym razem wszystkie spotkania będą transmitowane przez CANAL +, ale nie zabraknie też paru wybranych spotkań na antenie TVP Sport. Podpowiemy Wam, gdzie oglądać mecze na żywo oraz w internecie.

CANAL + od dłuższego czasu transmituje wszystkie spotkania PKO Ekstraklasy

Natomiast TVP Sport również uzyskało licencję na pokazywanie meczy z polskiej ligi jednak są pewne wyjątki

Jeżeli chcecie obejrzeć starcia przez internet, Player.pl przygotował odpłatną ofertę, z kolei wybrane rywalizacje będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo na stronie Sport.tv.pl oraz aplikacjach mobilnych TVP Sport

Gdzie oglądać mecze PKO Ekstraklasy na żywo oraz w internecie?

Spotkania PKO Ekstraklasy można obecnie oglądać na kodowanych kanałach telewizyjnych CANAL +. Francuska firma od wielu lat współpracuje z polskim rynkiem, przez co w kraju mamy cztery kanały poświęcone tematyce piłce nożnej i nie tylko.

Skupmy się jednak wyłącznie na futbolu. Kampanię 2021/22 również możecie oglądać na antenie CANAL + oraz w internecie. Platforma Player.pl wyszła odpłatną inicjatywą, dzięki której nie mając w swoim pakiecie kodowanych kanałów, po krótkich formalnościach bez problemów możecie cieszyć się magią polskich boisk.

Co ciekawe od sezonu 2019/20 wybrane starcia transmituje TVP Sport. Polski nadawca ma jednak pewne ograniczenia i będzie pokazywał jedynie najciekawsze pojedynki w tym sezonie. Na dodatek tutaj też sprawa transmisji online wygląda podobnie, co do tych na żywo. Korzystając ze strony Sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnych TVP Sport macie szansę na oglądanie wcześniej wybranych przez Telewizję Polską meczy i to zupełnie za darmo.

Należy pamiętać, że serwisy TVP niestety nie działają zagranicą, do korzystania z nich jest konieczne przekierowanie internetu przez VPN. Natomiast żeby wykupić pakiet w Player.pl konieczne jest przebywanie na terenie Unii Europejskiej i opłacenie pakietu przez polski przelew bankowy czy inny polski kanał płatności.

