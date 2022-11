fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosch Gaul

Górnik Zabrze przegrał w sobotnim meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy z Miedzią Legnica (0:3). Po zakończeniu spotkania opiekun 14-krotnych mistrzów Polski nie szczędził krytycznych słów w kierunku swoich zawodników.

Górnik Zabrze w fatalnym stylu pożegnał rok 2022 z kibicami

14-krotny mistrz Polski uległ na swoim stadionie czerwonej latarni rozgrywek

Kilka słów komentarza na temat postawy swojej drużyny przedstawił opiekun Górników

Górnik zawiódł oczekiwania swoich fanów

Górnik Zabrze rundę jesienną kończy z bilansem 20 punktów na koncie. Jednocześnie nad strefą spadkową ekipa Bartoscha Gaula ma przewagę siedmiu oczek. Niemniej kibice Trójkolorowych mogą być zniesmaczenie, bo ich pupile zanotowali w sobotę porażkę z czerwoną latarnią rozgrywek. Górnik skompromitował się zatem po raz drugi na przestrzeni zaledwie kilku dni, bo w środku tygodnia został wyeliminowany z Pucharu Polski przez KKS Kalisz. Nie może zatem dziwić, że opiekun Górnik był bardzo niezadowolony.

– Duże emocje po tym spotkaniu. Nadal brakuje nam skuteczności. Graliśmy sobie, żeby pograć, a nie zabić przeciwnika. Przed pierwszą bramką mieliśmy sporo sytuacji. Musimy je wykorzystywać. Szczerze mówiąc przy dwóch straconych golach, zachowaliśmy się jak w przedszkolu. Przy pierwszej bramce Wojtuszek, który nie bierze odpowiedzialności za przeciwnika, a przy drugiej bramce Włodarczyk w ogóle nie wyskakuje do piłki wybitej po rzucie rożnym. Tak broniąc indywidualnie, będziemy mieć z każdym problemy w lidze – mówił na konferencji prasowej wściekły Bartosch Gaul.

Zobacz także:

Zabrzanie jeszcze tydzień temu budzi zachwyty, po tym, jak przekonująco pokonali Pogoń Szczecin (4:1). Kolejne dni przyniosły jednak rozczarowujące występy. Skąd taka sinusoidalna dyspozycja? Trener ekipy z Zabrza zabrał też głos na ten temat.

– Od początku sezonu mierzymy się z tym samym problemem. Z Legią, Lechem czy Pogonią potrafimy sobie poradzić na boisku, ale trzeba zaznaczyć, że są to drużyny, które prezentują otwarty styl gry. Grają aktywnie i powstają większe przestrzenie do gry. Gdy rywal jest ustawiony tak nisko, jak Miedź, musisz się przemęczyć i pokazać umiejętności indywidualne – drybling, dośrodkowanie, strzał. Taki Raków jest w stanie wygrywać po 1:0 z takimi rywalami, a my tracimy piłkę i dostajemy gola po kontrze – wyjaśnił Gaul.

