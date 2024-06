Frederiksen wprost o Lechu Poznań. Tak chce grać Kolejorz

CTK / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen chce, aby Lech grał ofensywnie

Lech Poznań zanotował rozczarowujący sezon 2023/2024, co poskutkowało zmianą na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem Kolejorza został Niels Frederiksen, były opiekun znanego klubu Brondby. Z tą drużyną Duńczyk sięgnął po mistrzostwo kraju w kampanii 2020/2021.

Kilka dni temu Frederiksen porozmawiał z serwisem Tipsbladet.dk. Teraz portal publikuje kolejne ciekawe wypowiedzi szkoleniowca, który przyznał, że Lech Poznań chce grać ofensywną i atrakcyjną piłkę. To nie tylko jego życzenie, ale również jasno określona strategia władz Kolejorza.

– Klub ma strategię na wszystko i określa również, jaki styl gry preferuje, bez rozpisywania tego w najdrobniejszych szczegółach, i myślę, że jest to bardzo rozsądne. Masz ofensywne nastawienie i chcesz grać atrakcyjną, dynamiczną i intensywną piłkę nożną – stwierdził.

– Bardzo to do mnie przemawia. Trzeba mieć świadomość, że Lech to topowy klub w Polsce, więc drużyna zazwyczaj posiada piłkę, a niektóre drużyny, gdy gramy u siebie, będą stać stosunkowo nisko na boisku i będą nastawione na obronę. Myślę, że ofensywne podejście do piłki nożnej z pewną dynamiką mi odpowiada. Chciałbym wytrenować zespół, który myśli ofensywnie i w ten sposób może wygrywać mecze – mówi Niels Frederiksen dla Tipsbladet.

