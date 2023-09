Jagiellonia Białystok pokonała przed własną publicznością Radomiaka po bardzo emocjonującym spotkaniu 3-2. Goście z Radomia cieszyli się już z dwubramkowego prowadzenia, ale finalnie wracają do siebie bez punktów.

2023.09.02 Radom pilka nozna PKO Ekstraklasa sezon 2023/2024 Radomiak Radom - Piast Gliwice N/z bramka gol radosc Almeida Pedro Henrique Foto Lukasz Laskowski / PressFocus 2023.09.02 Radom Football - Polish PKO Ekstraklasa Radomiak Radom - Piast Gliwice bramka gol radosc Almeida Pedro Henrique Credit: Lukasz Laskowski / PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Radomiaka 3-2

Po kwadransie gry goście z Radomia cieszyli się dwubramkowym prowadzeniem

Gospodarze zdołali odrobić straty i dopisać kolejną wygraną

Białostoczanie pokazali siłę

Pierwsza połowa w Białymstoku nie zawiodła. Goście z Radomia wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie za sprawą Pedro Henrique, który po raz kolejny pokazał swoje świetne umiejętności gry w powietrzu. Kilka minut później Brazylijczyk dołożył drugie trafienie, tym razem wykorzystując stratę piłki w środku pola i przerzucając z dalekiej odległości piłkę nad bezradnym Zlatanem Alomeroviciem.

GOL Z 40 METRÓW W BIAŁYMSTOKU! 🤯 🎯 Co za bramka dla @1910radomiak! 🔥 Rewelacyjny jest dziś Pedro Henrique! ⭐



📺 Mecz Jagiellonii z Radomiakiem możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/KjcJd1EkIN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 17, 2023

Jagiellonia ruszyła do odrabiania strat, imponując swoją postawą. Mający korzystny wynik Radomiak wyraźnie się cofnął, co okazało się sporym błędem. W 27. minucie Jesus Imaz bardzo dobrze zachował się w polu karnym i strzelił bramkę kontaktową, a tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Jose Naranjo. Asysty przy obu golach zaliczył Dominik Marczuk.

Tuż po zmianie stron szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy. Marczuk dośrodkował, Afimico Pululu przedłużył zagranie, lecz piłka zaskoczyła bramkarza Radomiaka i wpadła do siatki.

Od tego czasu dominował Radomiak, lecz nie był w stanie stworzyć sobie zbyt wielu dogodnych okazji. Jagiellonia skutecznie się broniła i utrzymała prowadzenie do ostatniego gwizdka.