Ekstraklasa: VAR decydujący w Radomiu

PressFocus Na zdjęciu: Karol Angielski

Radomiak Radom pewnie pokonał Lechię Gdańsk 2:0 w meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarzom dwukrotnie pomagał VAR, dzięki któremu arbiter główny podyktował dwa rzuty karne. Do piłki za każdym razem podchodził Karol Angielski zapewniając tym samym zwycięstwo Radomiakowi.

Dwa rzuty karny podyktowane po interwencji VAR-u

Dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Karol Angielski

Radomiak przeskoczył Lechię w tabeli PKO Ekstraklasy

VAR pomógł gospodarzom, Angielski bohaterem Radomiaka

Jak przystało na drużyny, które sąsiadują ze sobą w tabeli pierwsze połowa była dosyć wyrównana, a gra często toczyła się w środku pola. Choć optyczną przewagę mieli gdańszczanie to tak naprawdę nie potrafili realnie zagrozić bramce gospodarzy. Radomiak skupił się na odpieraniu ataków Lechii i tym samym byliśmy świadkami starcia, które przez większość czasu toczyło się od jednego pola karnego do drugiego. W pierwszych 45 minutach nie byliśmy świadkami zbyt wielu boiskowych emocji.

Decydująca była 30. minuta spotkania. W polu karnym Lechii Gdańsk padł Machado, jednak początkowo arbiter główny nie odgwizdał przewinienia. Dopiero po interwencji VAR-u sędzia obejrzał tą sytuację i wskazał na wapno. Jak pokazały telewizyjne powtórki sytuacja była dość kontrowersyjna i nawet po kilkukrotnym obejrzeniu tego zdarzenia nie można mieć pewności, co do jej słuszności. Do piłki podszedł Karol Angielski. Jego pierwszy strzał z jedenastu metrów pewnie wybronił Kuciak, który wobec dobitki nie miał już żadnych szans i gospodarze mogli cieszyć się z jednobramkowego prowadzenia do przerwy.

W drugiej połowie znów piłkarze Lechii próbowali prowadzić grę, ale Radomiak w tym spotkaniu wyglądał bardzo solidnie w defensywie. Wraz z upływem czasu gospodarze coraz częściej gościli pod bramką rywala. W 66. minucie w polu karnym Lechii znów padł zawodnik Radomiaka. Tym razem przez interweniującego Kuciaka powalony został Rondon. I znów sędzia nie użył gwizdka. Ponownie jednak zainterweniował VAR. Tym razem sytuacja była znacznie bardziej klarowna i ostatecznie byliśmy świadkami kolejnego rzutu karnego. Do piłki znów podszedł Angielski, który tym razem zmylił golkipera Lechii i podwyższył na 2:0.

Druga bramka dla gospodarzy podcięła skrzydła Lechii, która nie potrafiła już odwrócić losów tego spotkania. Z kolei Radomiak nie kwapił się z kolejnymi atakami chcąc kontrolować boiskowe wydarzenia. Dzięki trzem punktom Radomiak przeskoczył gdańszczan w tabeli awansując na czwartą lokatę.