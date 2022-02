Pressfocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Wisła Kraków

Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy. Na piątek 25 lutego w najwyższej klasie rozgrywkowej zaplanowano dwa spotkania. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

Raków wykonał zadanie, ligowy klasyk dostarczył emocji

Piątek z Ekstraklasą rozpoczął się w Częstochowie, gdzie Raków podejmował Wisłę. Płocczanie zaprezentowali się znacznie gorzej od gospodarzy, którzy na przerwę schodzili wygrywając 1:0. Po zmianie stron zawodnicy Marka Papszuna dołożyli kolejne trafienie i sięgnęli po zwycięstwo. Dzięki temu zrównali się punktami z drugim w tabeli Lechem.

W drugim spotkaniu miało dziać się więcej, ponieważ o wygraną rywalizowały drużyny broniące się przed spadkiem z Ekstraklasy. Legia zaczęła dobrze, ponieważ objęła prowadzenie, które utrzymała do przerwy. W drugiej odsłonie Wisła wyrównała dzięki koszmarnemu błędowi, który popełnił bramkarz Cezary Miszta. Chwycił on niepewnie piłkę, a następnie dał ją sobie zabrać, co wykorzystał piłkarz krakowian. Mistrz Polski ostatecznie zwyciężył 2:1 po golu Mateusza Wieteski w doliczonym czasie gry. Dzięki temu warszawianie wydostali się ze strefy spadkowej.

Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

Raków Częstochowa – Wisła Płock 2:0 (1:0)

Vladislavs Gutkovskis (32′). Mateusz Wdowiak (59′)

Legia Warszawa – Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Tomas Pekhart (8′), Mateusz Wieteska (90+4′) – Konrad Gruszkowski (79′)