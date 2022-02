Pressfocus Na zdjęciu: Lech - Termalica

Wyniki 21. kolejki Ekstraklasy. Na sobotę 12 lutego zaplanowano trzy spotkania. W każdym z nich zobaczyliśmy minimum jednego gola. Grad bramek miał jednak miejsce w Poznaniu. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

Błyskawiczny gol w Radomiu, pierwsze trafienie Kownackiego

Sobota z Ekstraklasą rozpoczęła się w Krakowie, gdzie doszło do niespodzianki. Wisła była bowiem bezradna w domowym starciu ze Stalą Mielec, która zwyciężyła 1:0. Tylko jedno trafienie zobaczyliśmy również w Radomiu. Bramka ta padła jednak już po dwunastu sekundach. Jej autorem był zawodnik Rakowa, który okazał się lepszy od Radomiaka (1:0). Dla beniaminka to pierwsza porażka na własnym stadionie w tym sezonie. Grad goli miał miejsce w Poznaniu. Lech przed własną publicznością nie okazał litości Termalice i rozbił ją aż 5:0. Jako ostatni na listę strzelców wpisał się Dawid Kownacki, dla którego było to pierwsze trafienie po powrocie do Lecha.

Wyniki i gole 21. kolejki

Wisła Kraków – Stal Mielec 0:1 (0:1)

Tomasiewicz (11′)

Radomiak – Raków 0:1 (0:1)

Papanikolaou (1′)

Lech – Bruk-Bet 4:0 (3:0)

Ishak (18′), Kamiński (27′), Ramirez (44′), Salamon (55′)