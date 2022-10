PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Korona Kielce poinformowała, że jej trenerem nie jest już Leszek Ojrzyński. Dla tego szkoleniowca była to druga kadencja w tym klubie.

Leszek Ojrzyński nie jest już trenerem Korony

Kielczanie odsunęli 50-latka od zespołu

Beniaminek w 15. kolejce zremisował 1:1 z Piastem Gliwice

Korona zaczyna szukać trenera

W tym tygodniu Piast Gliwice poinformował, że ich szkoleniowcem nie jest już Waldemar Fornalik. Był to najdłuższej pracujący w jednym klubie szkoleniowiec w naszej lidze. Dzisiaj wieczorem jego los podzielił Leszek Ojrzyński, który odpowiadał za wyniki Korony. Kielczanie w 15. kolejce zremisowali z Piastem 1:1, co przesądziło o rozstaniu z trenerem, który pracował w klubie od 17 grudnia zeszłego roku, a wcześniej w latach 2011-2013. 50-latek wprowadził kielczan do Ekstraklasy w minionym sezonie. Zespół znajduje się jednak w strefie spadkowej.

– Decyzją Zarządu Korona S.A. trener Leszek Ojrzyński z dniem 29 października 2022 roku został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny Korony Kielce – czytamy w komunikacie beniaminka.

– Trenerze, dziękujemy za pozostawione serce oraz zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Życzymy powodzenia w kolejnych wyzwaniach zawodowych!-przekazała Korona. – Pierwszą drużynę Korony w niedzielnym spotkaniu z Lechem Poznań poprowadzi trener Kamil Kuzera. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco – dodał w oświadczeniu kielecki klub.

